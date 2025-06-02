في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيل المجلسبورصة البحرين تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ – البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي – انعقاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬وانتخاب‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيسًا‭ ‬للمجلس‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬مقفلة‭) ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬انتخاب‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬وفق‭ ‬دليل‭ ‬سياسات‭ ‬حوكمة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭.‬

ويضم‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬كلًا‭ ‬من‭: ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف،‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬صالح‭ ‬عبدالعال،‭ ‬السيد‭ ‬رائد‭ ‬عبدالله‭ ‬فخري،‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬جواد‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬حبيب‭ ‬جواد‭ ‬حبيب،‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬حمد‭ ‬أبل،‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬بوخوه،‭ ‬والسيدة‭ ‬عائشة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالملك‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬سموه‭ ‬لهم‭ ‬بتعيينهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البورصة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬التزامهم‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬سموه‭ ‬وبذل‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ – كمكوّن‭ ‬أساسي‭ ‬لسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال – ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السعي‭ ‬الحثيث‭ ‬لتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬البورصة‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬موثوقة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكري‭ ‬وتقديري‭ ‬للثقة‭ ‬الغالية‭ ‬الممنوحة‭ ‬لي‭ ‬لتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المهمة،‭ ‬وإنني‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬زملائي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الكرام‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البورصة‭ ‬كسوق‭ ‬مالية‭ ‬ديناميكية‭ ‬تتسم‭ ‬بالمرونة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفه‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الترحيب‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجدد‭ ‬وتقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ونائبه،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الخبرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والواسعة‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬ستسهم‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬استراتيجية‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ودعم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬الكفاءة‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬محطةً‭ ‬محوريةً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تطور‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لقطاع‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬