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فلاي دبي تصبح أول ناقلة إماراتية تدشن رحلاتها إلى دمشق

فلاي دبي تصبح أول ناقلة إماراتية تدشن رحلاتها إلى دمشق

2025-06-02 11:19:40
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

استأنفت‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬رحلاتها‭ ‬المنتظمة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭. ‬وهبطت‭ ‬رحلة‭ ‬الناقلة FZ ‭ ‬115‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يونيو،‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬برشاشات‭ ‬المياه‭ ‬التقليدية‭ ‬لتكون‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬أول‭ ‬ناقلة‭ ‬إماراتية‭ ‬تستـأنف‭ ‬رحلاتها‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭.‬

وتُمثل‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬عودة‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬وسوريا‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬دام‭ ‬قرابة‭ ‬12‭ ‬عاماً‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬الرحلة‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬الشحي،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية،‭ ‬برفقة‭ ‬وفد‭ ‬رسمي‭ ‬ضم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬السوري،‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الباري‭ ‬الصاج،‭ ‬ومدير‭ ‬الهيئة،‭ ‬السيد‭ ‬أمجد‭ ‬نخّال‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬الشحي،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تدشين‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬للناقل‭ ‬الوطني‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬استئناف‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬الإماراتي‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬رحلاتها‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬الودية‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والربط‭ ‬الجوي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬وسوريا‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

ونؤكد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬استئناف‭ ‬رحلات‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬الإماراتي‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬فاتحة‭ ‬واعدة‭ ‬لعودة‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬الإماراتية‭ ‬الأخرى‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المسافرين‭.‬

كما‭ ‬نؤكد‭ ‬ثبات‭ ‬موقف‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الداعم‭ ‬لسوريا‭ ‬وشعبها،‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لسوريا‭ ‬ويحقق‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتجذرة‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬عبيد‭ ‬الله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬نلتزم‭ ‬دوماً‭ ‬في‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬بتعزيز‭ ‬الربط‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬العالم،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتيح‭ ‬لركابنا‭ ‬فرصة‭ ‬السفر‭ ‬مباشرةً‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬مجدداً‭. ‬وبصفتها‭ ‬مركزاً‭ ‬ثقافياً‭ ‬هاماً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬السوق‭ ‬السورية‭ ‬وتسهيل‭ ‬تدفق‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

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