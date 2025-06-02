وزير الداخلية ونظيره السوري يبحثان آليات تقديم الدعم الأمني لسوريا - جريدة الوطن السعودية

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وزير الداخلية ونظيره السوري يبحثان آليات تقديم الدعم الأمني لسوريا - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية أنس خطاب، وذلك في مقر الوزارة بجدة.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تقديم كل الدعم ونقل الخبرات بما يحقق مصلحة أمن واستقرار سوريا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تقديم كل الدعم ونقل الخبرات بما يحقق مصلحة أمن واستقرار سوريا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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