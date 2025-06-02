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وزير الداخلية ونظيره السوري يبحثان آليات تقديم الدعم الأمني لسوريا - جريدة الوطن السعودية

وزير الداخلية ونظيره السوري يبحثان آليات تقديم الدعم الأمني لسوريا - جريدة الوطن السعودية

2025-06-02 11:18:48
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية أنس خطاب، وذلك في مقر الوزارة بجدة.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تقديم كل الدعم ونقل الخبرات بما يحقق مصلحة أمن واستقرار سوريا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

MENAFN02062025000089011017ID1109628749

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