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وقاء عسير يكثف جولاته الرقابية على أسواق النفع العام

وقاء عسير يكثف جولاته الرقابية على أسواق النفع العام

2025-06-02 11:18:32
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء)) بمنطقة عسير عددا من الجولات الميدانية، شملت أسواق المواشي والمسالخ والحظائر في سوق الأغنام بمدينة أبها، والمحافظات والمراكز في المنطقة، وذلك استعدادا لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من خلو الأسواق من الأمراض الحيوانية والوبائية المشتركة.
وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير، المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن، أن المركز رفع من مستوى الجاهزية والاستعداد منذ وقت مبكر، بهدف المحافظة على صحة وسلامة والمواطنين والمقيمين، وحماية الثروات النباتية والحيوانية واستدامتها من مخاطر الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
وأشار إلى أن فرع مركز ((وقاء)) بمنطقة عسير وضع خطة تشغيلية للفرق الميدانية، التي تقوم بجولات في أسواق المواشي والمسالخ النظامية بالمنطقة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك. كما تجري زيارات مكثفة لحظائر الأغنام الخاصة بمربي الماشية المسجلين في منصة ((أنعام))، وذلك لضمان سلامة الأضاحي.

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