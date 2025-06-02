پولندا المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز بالانتخابات الرئاسية وخصمه فوز مقنع

فاز المرشح القومي كارول ناوروتسكي في الانتخابات الرئاسية الپولندية متفوقا على رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفسكي، حسبما أظهرت النتائج الرسمية التي نشرت أمس، وهو ما يشكل ضربة قوية للحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.وأفادت بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية بحصول ناوروتسكي على 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% لمنافسه خلال الدورة الثانية من الانتخابات التي اجريت أمس الاول.وتظهر هذه النتائج الاستقطاب المسجل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».وفي منشور على فيسبوك، شكر ناوروتسكي ناخبيه على «دعمهم اليومي» و«مشاركتهم» في حملته.ولاحقا، هنأه منافسه رافال تشاسكوفسكي، وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلا: «هذا الفوز مقنع، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. لاسيما مع هذه النتيجة المتقاربة. لا تنسوا ذلك».ووصف أعضاء في حزب القانون والعدالة الشعبوي المعارض، الذين دعموا ناوروتسكي، فوزه بأنه «استفتاء» على حكومة رئيس الوزراء الحالي دونالد توسك.وفي پولندا، يمارس رئيس الدولة نفوذا معينا على السياسة الخارجية والدفاعية. ويتمتع خصوصا بحق النقض (الفيتو) على المستوى التشريعي، والذي لا يمكن إبطاله إلا بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، وهو أمر لا تتمتع به الحكومة الحالية.وتمت عرقلة العديد من الإصلاحات التي سعى رئيس الوزراء دونالد توسك إلى إقرارها، وذلك بسبب العلاقة المأزومة مع الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا.وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناوروتسكي على فوزه، معربة عن ثقتها في استمرار «التعاون الجيد للغاية» مع وارسو، بينما أعرب الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته عن تطلعه إلى «العمل معا».وكذلك فعل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي دعا البلدين إلى «التعاون الوثيق على أساس الديموقراطية وسيادة القانون».بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يشاطر ناوروتسكي رؤيته السياسية حيال بروكسل، «تهاني للرئيس ناوروتسكي على فوزه الرائع في الرئاسة البولندية»، مضيفا «نتطلع للعمل معكم».من جهته، حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناوروتسكي على مواصلة بناء أوروبا «قوية» و«مستقلة» و«تحترم سيادة القانون».واعتبرت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبن فوز ناوروتسكي «خبرا طيبا» و«ابتعادا عن حكم الأقلية في بروكسل».من جانبها، هنأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، المرشح القومي في پولندا، مشيرة إلى «القيم المشتركة» بين البلدين.

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