پولندا المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز بالانتخابات الرئاسية وخصمه فوز مقنع

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پولندا المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز بالانتخابات الرئاسية وخصمه فوز مقنع
(MENAFN- Al-Anbaa)
فاز المرشح القومي كارول ناوروتسكي في الانتخابات الرئاسية الپولندية متفوقا على رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفسكي، حسبما أظهرت النتائج الرسمية التي نشرت أمس، وهو ما يشكل ضربة قوية للحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.
وأفادت بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية بحصول ناوروتسكي على 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% لمنافسه خلال الدورة الثانية من الانتخابات التي اجريت أمس الاول.
وتظهر هذه النتائج الاستقطاب المسجل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وفي منشور على فيسبوك، شكر ناوروتسكي ناخبيه على «دعمهم اليومي» و«مشاركتهم» في حملته.
ولاحقا، هنأه منافسه رافال تشاسكوفسكي، وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلا: «هذا الفوز مقنع، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. لاسيما مع هذه النتيجة المتقاربة. لا تنسوا ذلك».
ووصف أعضاء في حزب القانون والعدالة الشعبوي المعارض، الذين دعموا ناوروتسكي، فوزه بأنه «استفتاء» على حكومة رئيس الوزراء الحالي دونالد توسك.
وفي پولندا، يمارس رئيس الدولة نفوذا معينا على السياسة الخارجية والدفاعية. ويتمتع خصوصا بحق النقض (الفيتو) على المستوى التشريعي، والذي لا يمكن إبطاله إلا بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، وهو أمر لا تتمتع به الحكومة الحالية.
وتمت عرقلة العديد من الإصلاحات التي سعى رئيس الوزراء دونالد توسك إلى إقرارها، وذلك بسبب العلاقة المأزومة مع الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا.
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناوروتسكي على فوزه، معربة عن ثقتها في استمرار «التعاون الجيد للغاية» مع وارسو، بينما أعرب الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته عن تطلعه إلى «العمل معا».
وكذلك فعل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي دعا البلدين إلى «التعاون الوثيق على أساس الديموقراطية وسيادة القانون».
بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يشاطر ناوروتسكي رؤيته السياسية حيال بروكسل، «تهاني للرئيس ناوروتسكي على فوزه الرائع في الرئاسة البولندية»، مضيفا «نتطلع للعمل معكم».
من جهته، حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناوروتسكي على مواصلة بناء أوروبا «قوية» و«مستقلة» و«تحترم سيادة القانون».
واعتبرت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبن فوز ناوروتسكي «خبرا طيبا» و«ابتعادا عن حكم الأقلية في بروكسل».
من جانبها، هنأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، المرشح القومي في پولندا، مشيرة إلى «القيم المشتركة» بين البلدين.
فاز المرشح القومي كارول ناوروتسكي في الانتخابات الرئاسية الپولندية متفوقا على رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفسكي، حسبما أظهرت النتائج الرسمية التي نشرت أمس، وهو ما يشكل ضربة قوية للحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.
وأفادت بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية بحصول ناوروتسكي على 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% لمنافسه خلال الدورة الثانية من الانتخابات التي اجريت أمس الاول.
وتظهر هذه النتائج الاستقطاب المسجل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وفي منشور على فيسبوك، شكر ناوروتسكي ناخبيه على «دعمهم اليومي» و«مشاركتهم» في حملته.
ولاحقا، هنأه منافسه رافال تشاسكوفسكي، وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلا: «هذا الفوز مقنع، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. لاسيما مع هذه النتيجة المتقاربة. لا تنسوا ذلك».
ووصف أعضاء في حزب القانون والعدالة الشعبوي المعارض، الذين دعموا ناوروتسكي، فوزه بأنه «استفتاء» على حكومة رئيس الوزراء الحالي دونالد توسك.
وفي پولندا، يمارس رئيس الدولة نفوذا معينا على السياسة الخارجية والدفاعية. ويتمتع خصوصا بحق النقض (الفيتو) على المستوى التشريعي، والذي لا يمكن إبطاله إلا بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، وهو أمر لا تتمتع به الحكومة الحالية.
وتمت عرقلة العديد من الإصلاحات التي سعى رئيس الوزراء دونالد توسك إلى إقرارها، وذلك بسبب العلاقة المأزومة مع الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا.
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناوروتسكي على فوزه، معربة عن ثقتها في استمرار «التعاون الجيد للغاية» مع وارسو، بينما أعرب الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته عن تطلعه إلى «العمل معا».
وكذلك فعل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي دعا البلدين إلى «التعاون الوثيق على أساس الديموقراطية وسيادة القانون».
بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يشاطر ناوروتسكي رؤيته السياسية حيال بروكسل، «تهاني للرئيس ناوروتسكي على فوزه الرائع في الرئاسة البولندية»، مضيفا «نتطلع للعمل معكم».
من جهته، حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناوروتسكي على مواصلة بناء أوروبا «قوية» و«مستقلة» و«تحترم سيادة القانون».
واعتبرت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبن فوز ناوروتسكي «خبرا طيبا» و«ابتعادا عن حكم الأقلية في بروكسل».
من جانبها، هنأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، المرشح القومي في پولندا، مشيرة إلى «القيم المشتركة» بين البلدين.
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