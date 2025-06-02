انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية - الأوكرانية بشكل إيجابي وباتفاق على تبادل أسرى

انعقدت في إسطنبول أمس الجولة الثانية من مباحثات السلام المباشرة بين روسيا ـ وأوكرانيا برعاية تركية. وقالت وكالة الأناضول التركية إن الاجتماع الثلاثي التركي ـ الروسي ـ الأوكراني الهادف إلى إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية انعقد أمس في قصر تشيراغان بإسطنبول.وترأس الاجتماع الثلاثي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وحضره أيضا من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالين ورئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك.وضم الوفد الروسي في الاجتماع فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف.أما الوفد الأوكراني فضم وزير الدفاع رستم عمروف، ونائب وزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا، ونائب مدير جهاز الأمن الأوكراني أوليكساندر بوكلاد، ونائب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية أوليه لوهوفسكي.وأكدت الأناضول أن أوكرانيا سلمت الطرف الروسي مذكرة حول رؤيتها تضم مبادئ وإجراءات لإنهاء النزاع وسبل تحقيق السلام.وقال وزير الخارجية التركي بكلمته في بداية المحادثات: «نعتبر أن إيمان الولايات المتحدة ودعمها لهذه المحادثات أمران مهمان جدا»، مؤكدا أن عزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «على إحلال السلام أوجدت فرصة جديدة». وأضاف أن المباحثات «ستكون حاسمة لمصيرنا المشترك إقليميا وعالميا».واعلنت وزارة الخارجية التركية ان المباحثات بين روسيا وأوكرانيا انتهت بشكل إيجابي، لكنها لم تفصح عن اي تقدم ملموس لجهة وقف إطلاق النار.وعقب انتهاء المحادثات أعلن وزير الدفاع الأوكراني ان روسيا سلمت الوفد وثيقة مذكرة التفاهم وقال: سنرد على المقترحات بعد دراستها.وذكر ان كييف اقترحت على روسيا جولة محادثات جديدة قبل نهاية يونيو الجاري. وأضاف: قدمنا مقترحات بناءة لروسيا وطالبنا بوقف غير مشروط للنار لـ30 يوما على الأقل خلال المفاوضات. وأكد أن «هناك نقاطا لا يمكن حلها دون اجتماع قادة البلدين، علما ان كييف اقترحت عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن موسكو رفضتها.وكشف الوزير ورئيس الوفد الأوكراني المفاوض عن الاتفاق على عمليات تبادل أسرى جديدة تركز على المرضى وصغار السن والجثث.بدوره، قال النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا إن روسيا رفضت عرض كييف بوقف غير مشروط لإطلاق النار.وأضاف خلال مؤتمر صحافي «واصل الجانب الروسي رفض مقترح وقف إطلاق النار غير المشروط».وقبل انطلاق المفاوضات، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة «لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام». وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع قادة الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» من شرق أوروبا في ليتوانيا، «نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام»، مشيرا إلى أنه إذا قوضت روسيا محادثات اسطنبول ولم تسفر عن نتيجة فستكون «هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات جديدة» عليها.وجمعت القمة مجموعة بوخارست التسع أعضاء التحالف في شرق أوروبا ووسطها مع أعضائه من دول شمال أوروبا، زيلينسكي والأمين العام للحلف مارك روته.وقبل انعقاد المباحثات ايضا، التقى أعضاء الوفد الأوكراني أمس ممثلين لإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غورغي تيخيي عبر «إكس» إن «النائب الأول لوزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا وعضو الوفد الأوكراني أولكسندر بيفز التقيا ممثلي شركاء أوكرانيا الأوروبيين، ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة»، مضيفا أن «الأطراف نسقت مواقفها قبل الاجتماع» مع الوفد الروسي.في المقابل، أعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو ستعيد إلى أوكرانيا جثث 6 آلاف جندي سقطوا في المعارك. وأكد اتفاق موسكو وكييف على تبادل جميع الجنود المصابين بجروح خطيرة ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما. وكانت المحادثات محور حديث هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو، على ما نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية.

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