لندن تعتزم إنفاق 20 مليار دولار لصيانة وتطوير ترسانتها النووية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته تعتزم إنفاق 15 مليار جنيه إسترليني (20.3 مليار دولار) على صيانة وتحديث الترسانة النووية البريطانية.وأكد ستارمر في خطاب بمدينة غلاسكو كشف فيه عن تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الجديدة أمس أن تطوير البرنامج النووي يشمل بناء 12 غواصة نووية هجومية جديدة مع التعهد بإكمال واحدة كل 18 شهرا.وحذر رئيس الوزراء العمالي من أن «التهديد الذي نواجهه الآن أخطر وأكثر إلحاحا وأقل قابلية للتوقع من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة».وذكر أنه سيتم بناء ستة مصانع للذخيرة والصواريخ مع رفع مخزونات القوات المسلحة من الصواريخ بعيدة المدى بأكثر من سبعة آلاف صاروخ، مضيفا انه سيتم تطوير عمل البحرية الملكية من خلال ربط السفن والطائرات والمسيرات والغواصات مع بعضها بطريقة غير مسبوقة.وأوضح ستارمر أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في التالي: جعل المملكة المتحدة في وضع جاهزية قتالية لردع الأعداء، ورفع قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) باعتباره أولوية عسكرية، وزيادة الابتكار لمواجهة التهديدات.وشدد في هذا الصدد على أن «الاستعداد للحرب هو أفضل وسيلة لمنعها»، محذرا من أن روسيا تشكل تهديدا حقيقيا لا يمكن تجاهله.واعتبر ستارمر أن العالم قد تغير ودخل مرحلة جديدة من التهديدات تتطلب بدورها نظرة جديدة للدفاع والأمن.وشدد على أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة ستكون بمثابة «نموذج للقوة والأمن لعقود»، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.هذا وتستعد لندن حاليا لتشغيل سبع غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من فئة «أستيوت» والتي سيتم استبدالها بـ 12 غواصة من طراز «أوكوس» اعتبارا من أواخر ثلاثينات القرن الحالي.كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستستثمر 15 مليار جنيه إسترليني في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وتعهدت مؤخرا بتخصيص مليار جنيه إسترليني لإنشاء «قيادة إلكترونية» للمساعدة في ساحة المعركة.وتعود آخر مراجعة لاستراتيجية الدفاع البريطانية إلى العام 2021 والتي قامت بها حكومة حزب المحافظين السابقة.

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