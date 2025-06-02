لندن تعتزم إنفاق 20 مليار دولار لصيانة وتطوير ترسانتها النووية

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لندن تعتزم إنفاق 20 مليار دولار لصيانة وتطوير ترسانتها النووية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته تعتزم إنفاق 15 مليار جنيه إسترليني (20.3 مليار دولار) على صيانة وتحديث الترسانة النووية البريطانية.
وأكد ستارمر في خطاب بمدينة غلاسكو كشف فيه عن تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الجديدة أمس أن تطوير البرنامج النووي يشمل بناء 12 غواصة نووية هجومية جديدة مع التعهد بإكمال واحدة كل 18 شهرا.
وحذر رئيس الوزراء العمالي من أن «التهديد الذي نواجهه الآن أخطر وأكثر إلحاحا وأقل قابلية للتوقع من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة».
وذكر أنه سيتم بناء ستة مصانع للذخيرة والصواريخ مع رفع مخزونات القوات المسلحة من الصواريخ بعيدة المدى بأكثر من سبعة آلاف صاروخ، مضيفا انه سيتم تطوير عمل البحرية الملكية من خلال ربط السفن والطائرات والمسيرات والغواصات مع بعضها بطريقة غير مسبوقة.
وأوضح ستارمر أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في التالي: جعل المملكة المتحدة في وضع جاهزية قتالية لردع الأعداء، ورفع قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) باعتباره أولوية عسكرية، وزيادة الابتكار لمواجهة التهديدات.
وشدد في هذا الصدد على أن «الاستعداد للحرب هو أفضل وسيلة لمنعها»، محذرا من أن روسيا تشكل تهديدا حقيقيا لا يمكن تجاهله.
واعتبر ستارمر أن العالم قد تغير ودخل مرحلة جديدة من التهديدات تتطلب بدورها نظرة جديدة للدفاع والأمن.
وشدد على أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة ستكون بمثابة «نموذج للقوة والأمن لعقود»، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.
هذا وتستعد لندن حاليا لتشغيل سبع غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من فئة «أستيوت» والتي سيتم استبدالها بـ 12 غواصة من طراز «أوكوس» اعتبارا من أواخر ثلاثينات القرن الحالي.
كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستستثمر 15 مليار جنيه إسترليني في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وتعهدت مؤخرا بتخصيص مليار جنيه إسترليني لإنشاء «قيادة إلكترونية» للمساعدة في ساحة المعركة.
وتعود آخر مراجعة لاستراتيجية الدفاع البريطانية إلى العام 2021 والتي قامت بها حكومة حزب المحافظين السابقة.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومته تعتزم إنفاق 15 مليار جنيه إسترليني (20.3 مليار دولار) على صيانة وتحديث الترسانة النووية البريطانية.
وأكد ستارمر في خطاب بمدينة غلاسكو كشف فيه عن تفاصيل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الجديدة أمس أن تطوير البرنامج النووي يشمل بناء 12 غواصة نووية هجومية جديدة مع التعهد بإكمال واحدة كل 18 شهرا.
وحذر رئيس الوزراء العمالي من أن «التهديد الذي نواجهه الآن أخطر وأكثر إلحاحا وأقل قابلية للتوقع من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة».
وذكر أنه سيتم بناء ستة مصانع للذخيرة والصواريخ مع رفع مخزونات القوات المسلحة من الصواريخ بعيدة المدى بأكثر من سبعة آلاف صاروخ، مضيفا انه سيتم تطوير عمل البحرية الملكية من خلال ربط السفن والطائرات والمسيرات والغواصات مع بعضها بطريقة غير مسبوقة.
وأوضح ستارمر أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في التالي: جعل المملكة المتحدة في وضع جاهزية قتالية لردع الأعداء، ورفع قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) باعتباره أولوية عسكرية، وزيادة الابتكار لمواجهة التهديدات.
وشدد في هذا الصدد على أن «الاستعداد للحرب هو أفضل وسيلة لمنعها»، محذرا من أن روسيا تشكل تهديدا حقيقيا لا يمكن تجاهله.
واعتبر ستارمر أن العالم قد تغير ودخل مرحلة جديدة من التهديدات تتطلب بدورها نظرة جديدة للدفاع والأمن.
وشدد على أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة ستكون بمثابة «نموذج للقوة والأمن لعقود»، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.
هذا وتستعد لندن حاليا لتشغيل سبع غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من فئة «أستيوت» والتي سيتم استبدالها بـ 12 غواصة من طراز «أوكوس» اعتبارا من أواخر ثلاثينات القرن الحالي.
كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستستثمر 15 مليار جنيه إسترليني في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وتعهدت مؤخرا بتخصيص مليار جنيه إسترليني لإنشاء «قيادة إلكترونية» للمساعدة في ساحة المعركة.
وتعود آخر مراجعة لاستراتيجية الدفاع البريطانية إلى العام 2021 والتي قامت بها حكومة حزب المحافظين السابقة.
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