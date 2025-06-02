ألمانيا القضاء يحكم بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود وحكومة ميرتس سنواصل سياستنا

قضت محكمة ألمانية أن سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون، في ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.وفي بيان صدر ردا على الحكم، أكد وزير الداخلية الألماني الكسندر دوبرنت «سنواصل إعادة» المهاجرين، مضيفا «نعتقد أن لدينا التبرير القانوني لذلك».وقالت محكمة برلين الإدارية في بيان إنه «لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية» قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام «دبلن».ويأتي هذا القرار بعد طعن تقدم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود الپولندية، وعبروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أعيدوا إلى پولندا في اليوم ذاته.وأدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثقين عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.وشكلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة ميرتس في الانتخابات العامة التي اجريت في فبراير الماضي.

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