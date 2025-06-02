ألمانيا القضاء يحكم بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود وحكومة ميرتس سنواصل سياستنا

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ألمانيا القضاء يحكم بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود وحكومة ميرتس سنواصل سياستنا
(MENAFN- Al-Anbaa)
قضت محكمة ألمانية أن سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون، في ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.
وفي بيان صدر ردا على الحكم، أكد وزير الداخلية الألماني الكسندر دوبرنت «سنواصل إعادة» المهاجرين، مضيفا «نعتقد أن لدينا التبرير القانوني لذلك».
وقالت محكمة برلين الإدارية في بيان إنه «لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية» قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام «دبلن».
ويأتي هذا القرار بعد طعن تقدم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود الپولندية، وعبروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أعيدوا إلى پولندا في اليوم ذاته.
وأدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثقين عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة ميرتس في الانتخابات العامة التي اجريت في فبراير الماضي.
قضت محكمة ألمانية أن سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون، في ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.
وفي بيان صدر ردا على الحكم، أكد وزير الداخلية الألماني الكسندر دوبرنت «سنواصل إعادة» المهاجرين، مضيفا «نعتقد أن لدينا التبرير القانوني لذلك».
وقالت محكمة برلين الإدارية في بيان إنه «لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية» قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام «دبلن».
ويأتي هذا القرار بعد طعن تقدم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود الپولندية، وعبروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أعيدوا إلى پولندا في اليوم ذاته.
وأدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثقين عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة ميرتس في الانتخابات العامة التي اجريت في فبراير الماضي.
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