القضاء البريطاني يدين شخصا أحرق نسخة من المصحف في لندن

دانت محكمة بريطانية شخصا أحرق نسخة من المصحف الشريف في لندن بجريمة الإخلال بالنظام العام بدوافع دينية مشددة.واحرق حميد كوسكون (50 عاما) نسخة من المصحف خارج مقر القنصلية التركية في اسطنبول في 13 فبراير الماضي.ودان جون ماكغارفا، القاضي لدى محكمة ويستمنستر في لندن، كوسكون بارتكاب فعل مخل بالنظام «على مسمع أو مرأى شخص يرجح بأن يشكل الأمر بالنسبة له مضايقة أو قلقا أو ضيقا».وكان دافعه «العداء تجاه أفراد مجموعة دينية، تحديدا أتباع الإسلام»، بحسب ماكغارفا الذي غرم كوسكون 240 جنيها إسترلينيا مع غرامة قانونية إضافية قدرها 96 جنيها إسترلينيا.وقال القاضي «كان قيامك بإحراق نسخة من المصحف في المكان حيث قمت بذلك استفزازيا جدا واقترنت أفعالك بلغة سيئة موجهة في بعض الحالات إلى الديانة ومدفوعة جزئيا بالكراهية لأتباع الديانة».وقال فيليب ماكغي من دائرة النيابة العامة الملكية إن كوسكون يلاحق قضائيا بسبب «سلوكه المخل بالنظام في مكان عام».

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