القضاء البريطاني يدين شخصا أحرق نسخة من المصحف في لندن

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
القضاء البريطاني يدين شخصا أحرق نسخة من المصحف في لندن
(MENAFN- Al-Anbaa)
دانت محكمة بريطانية شخصا أحرق نسخة من المصحف الشريف في لندن بجريمة الإخلال بالنظام العام بدوافع دينية مشددة.
واحرق حميد كوسكون (50 عاما) نسخة من المصحف خارج مقر القنصلية التركية في اسطنبول في 13 فبراير الماضي.
ودان جون ماكغارفا، القاضي لدى محكمة ويستمنستر في لندن، كوسكون بارتكاب فعل مخل بالنظام «على مسمع أو مرأى شخص يرجح بأن يشكل الأمر بالنسبة له مضايقة أو قلقا أو ضيقا».
وكان دافعه «العداء تجاه أفراد مجموعة دينية، تحديدا أتباع الإسلام»، بحسب ماكغارفا الذي غرم كوسكون 240 جنيها إسترلينيا مع غرامة قانونية إضافية قدرها 96 جنيها إسترلينيا.
وقال القاضي «كان قيامك بإحراق نسخة من المصحف في المكان حيث قمت بذلك استفزازيا جدا واقترنت أفعالك بلغة سيئة موجهة في بعض الحالات إلى الديانة ومدفوعة جزئيا بالكراهية لأتباع الديانة».
وقال فيليب ماكغي من دائرة النيابة العامة الملكية إن كوسكون يلاحق قضائيا بسبب «سلوكه المخل بالنظام في مكان عام».
دانت محكمة بريطانية شخصا أحرق نسخة من المصحف الشريف في لندن بجريمة الإخلال بالنظام العام بدوافع دينية مشددة.
واحرق حميد كوسكون (50 عاما) نسخة من المصحف خارج مقر القنصلية التركية في اسطنبول في 13 فبراير الماضي.
ودان جون ماكغارفا، القاضي لدى محكمة ويستمنستر في لندن، كوسكون بارتكاب فعل مخل بالنظام «على مسمع أو مرأى شخص يرجح بأن يشكل الأمر بالنسبة له مضايقة أو قلقا أو ضيقا».
وكان دافعه «العداء تجاه أفراد مجموعة دينية، تحديدا أتباع الإسلام»، بحسب ماكغارفا الذي غرم كوسكون 240 جنيها إسترلينيا مع غرامة قانونية إضافية قدرها 96 جنيها إسترلينيا.
وقال القاضي «كان قيامك بإحراق نسخة من المصحف في المكان حيث قمت بذلك استفزازيا جدا واقترنت أفعالك بلغة سيئة موجهة في بعض الحالات إلى الديانة ومدفوعة جزئيا بالكراهية لأتباع الديانة».
وقال فيليب ماكغي من دائرة النيابة العامة الملكية إن كوسكون يلاحق قضائيا بسبب «سلوكه المخل بالنظام في مكان عام».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
Twitch تحتفل بمرور 10 سنوات على TwitchCon مع إعلانات رئيسية عن منتجات جديدة وتوسيع الدعم اللغوي في المنطقة
الحكومة تحفز البيئة التعليمية عبر تمكين المعلمين وإعداد جيل المستقبل
عنتر مرزوق: كوزمين مدرب ذكي والشارع الرياضي متفائل
المرأة الإماراتية.. حضور فاعل في المنظمات والهيئات الدولية
النيابة تطالب بإعدام قاتل جاره .. ودفاعه: المتهم مريض نفسي