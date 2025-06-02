"الوزاري الخليجي": رفض قاطع لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت





حقل «الدرة» يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية الكويتية وتعود ملكيته المشتركة إلى الكويت والسعودية



المجلس الوزاري جدد تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية

البديوي: التأشيرة الخليجية الموحدة في مراحلها الفنية.. ومجلس التعاون يرسّخ مكانته كمنصة عالمية للحوار والتكامل



أسامة ديابعقدت أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164 في الكويت أمس الاثنين بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس، وذلك في أجواء إيجابية اتسمت بالأخوة، وعبرت عن التزام دول المجلس المشترك بتعزيز مسيرة العمل الخليجي الموحد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.وأوضح المجلس في مؤتمر صحافي ختامي عقد بعد الاجتماع بحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، أن الوزراء ناقشوا خلال هذه الدورة ملفات متعددة ذات طابع سياسي وأمني واقتصادي وإنساني، مؤكدا أن المواقف الخليجية اتسمت بالوضوح والثبات تجاه القضايا الأساسية في المنطقة.القضية الفلسطينية أولوية ثابتةوفي الشأن الفلسطيني، جدد المجلس الوزاري تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مع دعوة المجتمع الدولي إلى استكمال اعترافه الرسمي بدولة فلسطين.دعم الاستقرار في سوريةكما تطرق المجلس إلى الملف السوري، مشيدا بالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت، ولقائه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حيث تم بحث سبل دعم التعاون الثنائي وتعزيز الأمن والاستقرار في سورية. وأضاف المجلس أنه نسق جهود دوله لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوري، في إطار دعم تطلعاته واستقراره السياسي والاقتصادي.ترسيم الحدود مع العراق: السيادة خط أحمروفيما يخص ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، شدد المجلس على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام الكامل بالاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا الرفض القاطع لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت، بما في ذلك الجزر والمناطق البحرية.وأشار إلى أن حقل «الدرة» يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية الكويتية، وتعود ملكيته المشتركة إلى الكويت والسعودية، اللتين تملكان وحدهما حقوق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية.تعزيز الشراكات الإستراتيجية والتكامل الاقتصاديوفي سياق العلاقات الدولية، عبر «الوزاري الخليجي» عن ترحيب دول المجلس بنتائج القمم الخليجية الأخيرة، لاسيما القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقمم المشتركة مع دول آسيان والصين، مشيدا بمخرجاتها التي تعكس متانة الشراكات الخليجية مع الأطراف الدولية الفاعلة.كما أكد أن الاجتماع ناقش سبل دعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وإقرار خطوات عملية نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية.التأشيرة الخليجية الموحدةمن جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة يسير في مساره الفني، مشيرا إلى وجود اتفاق سياسي وإجرائي شامل بين الدول الأعضاء بشأنها، فيما تتواصل أعمال اللجان الفنية المختصة من الجهات الست المعنية في كل دولة لإقرارها بشكل نهائي. وقال: «نتطلع إلى استكمال جميع الترتيبات الفنية والإعلان عن التأشيرة في أقرب وقت، ونأمل أن يتم اعتمادها قبل نهاية العام الحالي».وعبر البديوي عن اعتزازه بالمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المجلس الوزاري ينعقد وسط تحديات إقليمية ودولية دقيقة، إلا أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت صلابتها وتماسكها، لتغدو نموذجا فريدا للعمل الجماعي ومنصة يعول عليها في قضايا المنطقة والعالم.وأضاف: «لقد رسخت دول المجلس مكانتها كوجهة موثوقة للتعاون الإقليمي والدولي، وهو ما تجلى بوضوح في سلسلة القمم الناجحة، من القمة الخليجية ـ الأوروبية، إلى القمة الخليجية ـ الأميركية، وقمة الخليج ـ الآسيان، وصولا إلى القمة الثلاثية مع جمهورية الصين الشعبية، ونتطلع إلى قمة مرتقبة مع دول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند، في تأكيد على الأهمية المتنامية لدور المجلس عالميا».تقدم اقتصادي وشراكات واعدةوفي الشأن الاقتصادي، أعلن البديوي عن توقيع بيان مشترك بين مجلس التعاون وماليزيا لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، في خطوة وصفها بالنوعية نحو توسيع الشراكات مع الأسواق الآسيوية الصاعدة، وتعزيز مصالح شعوب المنطقة.كما رحب بالفعاليات الاستثمارية الخليجية المقبلة، ومنها منتدى الاستثمار الخليجي مع دول آسيا الوسطى في قرغيزستان نهاية يونيو، ومنتدى التعاون الاقتصادي مع المغرب في الدار البيضاء، إضافة إلى منتدى الاستثمار الخليجي ـ المصري في القاهرة في نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري.وفي هذا السياق، كشف عن ما توصل إليه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي اختتم مؤخرا في مدينة الكويت، من توافقات مهمة حول عدد من السياسات المالية والاقتصادية ذات الأثر المباشر على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز النمو في دول المجلس. كما أطلقت خلال الاجتماع الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة تحت شعار: «كل الخليج وطن».فلسطين في صدارة الأولوياتوجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وثمن مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، واصفا إياها بأنها تمثل نقلة نوعية في تفعيل الإجماع الدولي. كما رحب بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى المزمع عقده في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري، برعاية سعودية - فرنسية مشتركة، معربا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في إعادة الزخم لجهود السلام العادل والدائم.كما أشاد بالدور المحوري الذي لعبته دولة قطر في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن وساطتها الفاعلة حظيت بتقدير دولي واسع وأسهمت في تخفيف التوترات وتعزيز فرص السلام.ديبلوماسية فعالة ووحدة متجذرةوأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرة مميزة في نزع فتيل الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي، عبر ديبلوماسية مسؤولة ووساطات ناجحة استثمرت فيها مصداقيتها وعلاقاتها المتوازنة، ما أسهم في تقريب وجهات النظر في العديد من الملفات الإقليمية والدولية المعقدة.وأضاف: «لقد احتفلنا مؤخرا بمرور 44 عاما على تأسيس مجلس التعاون، ونمضي قدما، مسترشدين بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو ـ قادة دول المجلس ـ حفظهم الله، في مواصلة مسيرة التكامل والوحدة التي بدأها الآباء المؤسسون، بعزم أكبر ورؤية أوسع نحو مستقبل مزدهر».البيان الختامي: دعم لفلسطين وتأكيد على وحدة الصف والتكامل الاقتصادياختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس أعمال الدورة الرابعة والستين بعد المائة (164) للمجلس الوزاري في الكويت، وبحضور وزراء الخارجية وممثليهم، إلى جانب الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.وقد ناقش المجلس في اجتماعه أبرز تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسط تأكيد جماعي على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، بناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله. وتم تكليف اللجان المختصة بمواصلة الإجراءات اللازمة لرفع التوصيات في الدورة المقبلة.وأكد الوزراء حرص دول المجلس على وحدة الصف وتماسك المنظومة الخليجية، وتعزيز التنسيق والتكامل في مختلف المجالات، بما يستجيب لتطلعات مواطني دول الخليج. كما أقر المجلس مهام اللجنة التنسيقية العليا المعنية بالصناديق السيادية، واعتمد إطارا اقتصاديا مشتركا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان.حازت تطورات الأوضاع في قطاع غزة على حيز واسع من النقاش، حيث جدد المجلس مواقفه الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مدينا بشدة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، والتي وصفها بـ«جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».وطالب المجلس برفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، داعيا إلى حماية المدنيين ووقف كافة أشكال الاستهداف. كما رفض محاولات التهجير القسري، وندد بإنشاء وكالة إسرائيلية تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها.ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم، مطالبا بإصدار قرار تحت الفصل السابع لإيقاف العدوان، وتأمين وصول المساعدات، وضمان العودة الكريمة للنازحين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.وأشاد المجلس بجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات. كما أثنى على التحركات الديبلوماسية للجنة الوزارية العربية برئاسة المملكة العربية السعودية، والبيانات الدولية الداعمة الصادرة عن دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.كما حيا المجلس الجهود الإنسانية والدعم المقدم من دول مجلس التعاون عبر المساعدات والإغاثة وحملات التبرع الشعبي.وأكد المجلس تمسكه بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرارات 2735، 2712، و2720، إضافة إلى قرار الجمعية العامة الصادر في ديسمبر 2024، مشددا على أهمية وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.