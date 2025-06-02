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القنصلية المصرية: تعطيل العمل ابتداءً من بعد غدٍ حتى الإثنين 9 يونيو

القنصلية المصرية: تعطيل العمل ابتداءً من بعد غدٍ حتى الإثنين 9 يونيو

2025-06-02 11:17:52
(MENAFN- Al-Anbaa)

أسامة أبو السعود
أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت عن تعطيل العمل في القنصلية ما عدا حالات الطوارئ والوفيات، ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت القنصلية أنه سيتم استئناف العمل بها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وذلك من خلال نظام حجز المواعيد المسبقة عن طريق التطبيق الخاص بالقنصلية، وتنتهز قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت هذه المناسبة لتتقدم بأسمى آيات التهاني، وكل عام وجميع أبناء الجالية الكرام بخير. وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ والوفيات فقط يمكن الاتصال بالقنصلية على الرقم (90029100).

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