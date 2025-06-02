القنصلية المصرية: تعطيل العمل ابتداءً من بعد غدٍ حتى الإثنين 9 يونيو

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القنصلية المصرية: تعطيل العمل ابتداءً من بعد غدٍ حتى الإثنين 9 يونيو
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة أبو السعود
أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت عن تعطيل العمل في القنصلية ما عدا حالات الطوارئ والوفيات، ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت القنصلية أنه سيتم استئناف العمل بها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وذلك من خلال نظام حجز المواعيد المسبقة عن طريق التطبيق الخاص بالقنصلية، وتنتهز قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت هذه المناسبة لتتقدم بأسمى آيات التهاني، وكل عام وجميع أبناء الجالية الكرام بخير. وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ والوفيات فقط يمكن الاتصال بالقنصلية على الرقم (90029100).
أسامة أبو السعود
أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت عن تعطيل العمل في القنصلية ما عدا حالات الطوارئ والوفيات، ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت القنصلية أنه سيتم استئناف العمل بها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وذلك من خلال نظام حجز المواعيد المسبقة عن طريق التطبيق الخاص بالقنصلية، وتنتهز قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت هذه المناسبة لتتقدم بأسمى آيات التهاني، وكل عام وجميع أبناء الجالية الكرام بخير. وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ والوفيات فقط يمكن الاتصال بالقنصلية على الرقم (90029100).
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