"الأنباء" تنشر أسماء ومواقع مصليات العيد

"الأنباء" تنشر أسماء ومواقع مصليات العيد
أسامة أبو السعود
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في 57 ساحة ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بمختلف محافظات البلاد إضافة إلى المساجد الجامعة، وستقام الصلاة في تمام الساعة 5.03 صباحا.
وجاء في تعميم أصدره وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي وموجه إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات: نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى، ونهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وتابع: «قامت وزارة الشؤون الإسلامية بتخصيص مصليات عامة لأداء صلاة العيد فيها، وذلك بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بالدولة حسب الكشوف المرفقة، بالإضافة إلى إقامتها بكل مساجد الدولة والتي تقام صلاة الجمعة فيها».
ووجه بالإيعاز لمن يلزم بالتعميم على جميع أئمة وخطباء المساجد الجامعة لفتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء الصلاة فيها، علما بأن صلاة العيد ستقام يوم الجمعة 10 ذو الحجة 1446هـ الموافق 6/6/2025م في تمام الساعة 5:03 صباحا.
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