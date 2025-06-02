"الأنباء" تنشر أسماء ومواقع مصليات العيد

أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في 57 ساحة ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بمختلف محافظات البلاد إضافة إلى المساجد الجامعة، وستقام الصلاة في تمام الساعة 5.03 صباحا.

وجاء في تعميم أصدره وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي وموجه إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات: نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله تعالى، ونهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وتابع: «قامت وزارة الشؤون الإسلامية بتخصيص مصليات عامة لأداء صلاة العيد فيها، وذلك بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بالدولة حسب الكشوف المرفقة، بالإضافة إلى إقامتها بكل مساجد الدولة والتي تقام صلاة الجمعة فيها».

ووجه بالإيعاز لمن يلزم بالتعميم على جميع أئمة وخطباء المساجد الجامعة لفتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء الصلاة فيها، علما بأن صلاة العيد ستقام يوم الجمعة 10 ذو الحجة 1446هـ الموافق 6/6/2025م في تمام الساعة 5:03 صباحا.

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