المركز العلمي يوقّع اتفاقية لتعزيز التعاون مع "الموئل"

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المركز العلمي يوقّع اتفاقية لتعزيز التعاون مع "الموئل"
(MENAFN- Al-Anbaa)
وقّع المركز العلمي اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بهدف تعزيز التعاون في مجالات التوعية البيئية والتعليم المستدام والمشاركة المجتمعية.
وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين، في تصريح لـ «كونا» أمس، إن هذه الشراكة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة تأتي في إطار العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز جهود التعاون في تنفيذ مبادرات بيئية وتعليمية تسهم في خدمة البيئة والمجتمع وتحقق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة.
وأوضح الياسين أن هذه الشراكة تهدف إلى تفعيل هذه المبادرات من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض العلمية، بالإضافة إلى تقديم ورش تدريبية ودعم المشاريع البيئية المحلية إلى جانب إطلاق الحملات التوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع خاصة الطلبة والعائلات.
وأضاف أن من أهداف هذه الشراكة أيضا تطوير محتوى علمي وتثقيفي يسهم في رفع الوعي حول قضايا الاستدامة الحضرية والتغير المناخي وجودة الحياة في المدن.
وأعرب الياسين عن اعتزازه بهذه «الشراكة الاستراتيجية» مع «الموئل» التي تؤكد التزام المركز العلمي بتعزيز الوعي البيئي وتفعيل دور المجتمع في قضايا الاستدامة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقا جديدة لتطوير المبادرات المبتكرة والفاعلة في بناء مستقبل حضري أكثر توازنا يرتكز على المعرفة والوعي لخدمة الأجيال القادمة.
بدورها، قالت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدول الخليج العربي والكويت أميرة الحسن إن هذه الشراكة تعد بداية لتعاون مستقبلي مع المركز العلمي وتعكس التزام «الموئل» الراسخ في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تستهدف الأجيال الناشئة لتحقيق التغيير المنشود في المجالات البيئية. وأكدت الحسن أن هذا التعاون يؤكد أيضا التزام المركز العلمي بتعزيز الاستدامة وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مثمنة «الدور الرائد» للمركز في المجالات التوعية والمجتمعية.
وقّع المركز العلمي اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بهدف تعزيز التعاون في مجالات التوعية البيئية والتعليم المستدام والمشاركة المجتمعية.
وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين، في تصريح لـ «كونا» أمس، إن هذه الشراكة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة تأتي في إطار العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز جهود التعاون في تنفيذ مبادرات بيئية وتعليمية تسهم في خدمة البيئة والمجتمع وتحقق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة.
وأوضح الياسين أن هذه الشراكة تهدف إلى تفعيل هذه المبادرات من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض العلمية، بالإضافة إلى تقديم ورش تدريبية ودعم المشاريع البيئية المحلية إلى جانب إطلاق الحملات التوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع خاصة الطلبة والعائلات.
وأضاف أن من أهداف هذه الشراكة أيضا تطوير محتوى علمي وتثقيفي يسهم في رفع الوعي حول قضايا الاستدامة الحضرية والتغير المناخي وجودة الحياة في المدن.
وأعرب الياسين عن اعتزازه بهذه «الشراكة الاستراتيجية» مع «الموئل» التي تؤكد التزام المركز العلمي بتعزيز الوعي البيئي وتفعيل دور المجتمع في قضايا الاستدامة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقا جديدة لتطوير المبادرات المبتكرة والفاعلة في بناء مستقبل حضري أكثر توازنا يرتكز على المعرفة والوعي لخدمة الأجيال القادمة.
بدورها، قالت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدول الخليج العربي والكويت أميرة الحسن إن هذه الشراكة تعد بداية لتعاون مستقبلي مع المركز العلمي وتعكس التزام «الموئل» الراسخ في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تستهدف الأجيال الناشئة لتحقيق التغيير المنشود في المجالات البيئية. وأكدت الحسن أن هذا التعاون يؤكد أيضا التزام المركز العلمي بتعزيز الاستدامة وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مثمنة «الدور الرائد» للمركز في المجالات التوعية والمجتمعية.
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