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المركز العلمي يوقّع اتفاقية لتعزيز التعاون مع "الموئل"

المركز العلمي يوقّع اتفاقية لتعزيز التعاون مع "الموئل"

2025-06-02 11:17:51
(MENAFN- Al-Anbaa)

وقّع المركز العلمي اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بهدف تعزيز التعاون في مجالات التوعية البيئية والتعليم المستدام والمشاركة المجتمعية.
وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين، في تصريح لـ «كونا» أمس، إن هذه الشراكة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة تأتي في إطار العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز جهود التعاون في تنفيذ مبادرات بيئية وتعليمية تسهم في خدمة البيئة والمجتمع وتحقق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة.
وأوضح الياسين أن هذه الشراكة تهدف إلى تفعيل هذه المبادرات من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض العلمية، بالإضافة إلى تقديم ورش تدريبية ودعم المشاريع البيئية المحلية إلى جانب إطلاق الحملات التوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع خاصة الطلبة والعائلات.
وأضاف أن من أهداف هذه الشراكة أيضا تطوير محتوى علمي وتثقيفي يسهم في رفع الوعي حول قضايا الاستدامة الحضرية والتغير المناخي وجودة الحياة في المدن.
وأعرب الياسين عن اعتزازه بهذه «الشراكة الاستراتيجية» مع «الموئل» التي تؤكد التزام المركز العلمي بتعزيز الوعي البيئي وتفعيل دور المجتمع في قضايا الاستدامة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقا جديدة لتطوير المبادرات المبتكرة والفاعلة في بناء مستقبل حضري أكثر توازنا يرتكز على المعرفة والوعي لخدمة الأجيال القادمة.
بدورها، قالت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدول الخليج العربي والكويت أميرة الحسن إن هذه الشراكة تعد بداية لتعاون مستقبلي مع المركز العلمي وتعكس التزام «الموئل» الراسخ في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تستهدف الأجيال الناشئة لتحقيق التغيير المنشود في المجالات البيئية. وأكدت الحسن أن هذا التعاون يؤكد أيضا التزام المركز العلمي بتعزيز الاستدامة وتوحيد الجهود لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مثمنة «الدور الرائد» للمركز في المجالات التوعية والمجتمعية.

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