بالفيديو.. مجموعة المرأة الدولية تختتم موسمها لعام 2025.. عام حافل بالإنجازات والصداقة

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بالفيديو.. مجموعة المرأة الدولية تختتم موسمها لعام 2025.. عام حافل بالإنجازات والصداقة
(MENAFN- Al-Anbaa)
ندى أبو نصر
اختتمت مجموعة المرأة الدولية للنساء (IWG) موسمها 2024-2025 بحفل وداع لعام 2025 أقيم في فندق كراون بلازا، تحت شعار قوي يركز على الوحدة والثقافة والأخوة، وخصص الحفل تكريما خاصا للقارة الأفريقية، واحتفاء بعام حافل بالإنجازات المشتركة والصداقة العميقة.
وألقت رئيسة المجموعة الدولية لعام 2024-2025 زوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دلاميني، كلمة وصفت فيها القارة الأفريقية بأنها مهد البشرية، والأم الكبرى، وأرض الوعد والقوة، متحدثة عن المناطق الخمس للقارة وثقافاتها المتميزة من الشمال المتأثر بالحضارة العربية إلى الجنوب الغني بالتقاليد، مؤكدة الأهمية العالمية لقارة أفريقيا. وقالت «أفريقيا ليست مجرد أرض لها تاريخ، بل هي أرض مليئة بالإمكانات».
ودعت بولينا الرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية الشيخة هنوف البدر إلى المنصة لتقديم تكريم لها تعبيرا عن التقدير الصادق لدعم الشيخة هنوف المستمر للمجموعة.
وفي كلمتها الوداعية، تحدثت بولينا عن توترها في البداية والدروس التي تعلمتها والروابط العميقة التي بنتها خلال فترة رئاستها.
وقدمت شكرها لكل من ساهم خلف الكواليس، من فريق فندق كراون بلازا، وموظفي السفارات، وأفراد العائلات، والسائقين، والمصورين، والداعمين.
واختتمت بقولها، مخاطبة القيادة الجديدة: «أنتم ترثون شيئا جميلا.. أعلم أنكم ستقودون بالأمانة، والحيوية، والمحبة».
واستكمل الاحتفال بسحب جوائز مميزة مقدمة من الدول المشاركة، وسط هتافات وضحكات ملأت القاعة مع إعلان أسماء الفائزين.
واختتمت الأمسية بغداء مستوحى من المطبخ الأفريقي، تبادل فيه الضيوف الأحاديث والقصص، واستمتعوا بالنكهات التقليدية.
تحية أخيرة للقارة السمراء وختاما يليق بموسم استثنائي.
ندى أبو نصر
اختتمت مجموعة المرأة الدولية للنساء (IWG) موسمها 2024-2025 بحفل وداع لعام 2025 أقيم في فندق كراون بلازا، تحت شعار قوي يركز على الوحدة والثقافة والأخوة، وخصص الحفل تكريما خاصا للقارة الأفريقية، واحتفاء بعام حافل بالإنجازات المشتركة والصداقة العميقة.
وألقت رئيسة المجموعة الدولية لعام 2024-2025 زوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دلاميني، كلمة وصفت فيها القارة الأفريقية بأنها مهد البشرية، والأم الكبرى، وأرض الوعد والقوة، متحدثة عن المناطق الخمس للقارة وثقافاتها المتميزة من الشمال المتأثر بالحضارة العربية إلى الجنوب الغني بالتقاليد، مؤكدة الأهمية العالمية لقارة أفريقيا. وقالت «أفريقيا ليست مجرد أرض لها تاريخ، بل هي أرض مليئة بالإمكانات».
ودعت بولينا الرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية الشيخة هنوف البدر إلى المنصة لتقديم تكريم لها تعبيرا عن التقدير الصادق لدعم الشيخة هنوف المستمر للمجموعة.
وفي كلمتها الوداعية، تحدثت بولينا عن توترها في البداية والدروس التي تعلمتها والروابط العميقة التي بنتها خلال فترة رئاستها.
وقدمت شكرها لكل من ساهم خلف الكواليس، من فريق فندق كراون بلازا، وموظفي السفارات، وأفراد العائلات، والسائقين، والمصورين، والداعمين.
واختتمت بقولها، مخاطبة القيادة الجديدة: «أنتم ترثون شيئا جميلا.. أعلم أنكم ستقودون بالأمانة، والحيوية، والمحبة».
واستكمل الاحتفال بسحب جوائز مميزة مقدمة من الدول المشاركة، وسط هتافات وضحكات ملأت القاعة مع إعلان أسماء الفائزين.
واختتمت الأمسية بغداء مستوحى من المطبخ الأفريقي، تبادل فيه الضيوف الأحاديث والقصص، واستمتعوا بالنكهات التقليدية.
تحية أخيرة للقارة السمراء وختاما يليق بموسم استثنائي.
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