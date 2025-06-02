بالفيديو.. مجموعة المرأة الدولية تختتم موسمها لعام 2025.. عام حافل بالإنجازات والصداقة

ندى أبو نصراختتمت مجموعة المرأة الدولية للنساء (IWG) موسمها 2024-2025 بحفل وداع لعام 2025 أقيم في فندق كراون بلازا، تحت شعار قوي يركز على الوحدة والثقافة والأخوة، وخصص الحفل تكريما خاصا للقارة الأفريقية، واحتفاء بعام حافل بالإنجازات المشتركة والصداقة العميقة.وألقت رئيسة المجموعة الدولية لعام 2024-2025 زوجة سفير مملكة إسواتيني بولينا دلاميني، كلمة وصفت فيها القارة الأفريقية بأنها مهد البشرية، والأم الكبرى، وأرض الوعد والقوة، متحدثة عن المناطق الخمس للقارة وثقافاتها المتميزة من الشمال المتأثر بالحضارة العربية إلى الجنوب الغني بالتقاليد، مؤكدة الأهمية العالمية لقارة أفريقيا. وقالت «أفريقيا ليست مجرد أرض لها تاريخ، بل هي أرض مليئة بالإمكانات».ودعت بولينا الرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية الشيخة هنوف البدر إلى المنصة لتقديم تكريم لها تعبيرا عن التقدير الصادق لدعم الشيخة هنوف المستمر للمجموعة.وفي كلمتها الوداعية، تحدثت بولينا عن توترها في البداية والدروس التي تعلمتها والروابط العميقة التي بنتها خلال فترة رئاستها.وقدمت شكرها لكل من ساهم خلف الكواليس، من فريق فندق كراون بلازا، وموظفي السفارات، وأفراد العائلات، والسائقين، والمصورين، والداعمين.واختتمت بقولها، مخاطبة القيادة الجديدة: «أنتم ترثون شيئا جميلا.. أعلم أنكم ستقودون بالأمانة، والحيوية، والمحبة».واستكمل الاحتفال بسحب جوائز مميزة مقدمة من الدول المشاركة، وسط هتافات وضحكات ملأت القاعة مع إعلان أسماء الفائزين.واختتمت الأمسية بغداء مستوحى من المطبخ الأفريقي، تبادل فيه الضيوف الأحاديث والقصص، واستمتعوا بالنكهات التقليدية.تحية أخيرة للقارة السمراء وختاما يليق بموسم استثنائي.

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