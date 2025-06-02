نائب وزير الخارجية استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

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نائب وزير الخارجية استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير د.محمد الحسان، حيث تمت مناقشة السبل الممكنة لمساعدة البعثة على أداء المهام المنوطة بها تجاه دولة الكويت، وذلك وفقا لما نصت عليه القرارات الأممية ذات الصلة.
استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير د.محمد الحسان، حيث تمت مناقشة السبل الممكنة لمساعدة البعثة على أداء المهام المنوطة بها تجاه دولة الكويت، وذلك وفقا لما نصت عليه القرارات الأممية ذات الصلة.
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