نائب وزير الخارجية استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير د.محمد الحسان، حيث تمت مناقشة السبل الممكنة لمساعدة البعثة على أداء المهام المنوطة بها تجاه دولة الكويت، وذلك وفقا لما نصت عليه القرارات الأممية ذات الصلة.

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