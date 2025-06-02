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وزير الدفاع: مواصلة العمل الديبلوماسي بما يخدم مصالحنا مع سنغافورة
(MENAFN- Al-Anbaa)
التقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أعضاء سفارتنا لدى جمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة السنغافورية للمشاركة في أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى «حوار شانغريلا» بنسخته الـ 22.
وأشاد وزير الدفاع خلال اللقاء بجهود البعثة الديبلوماسية الكويتية ودورها في تمثيل الكويت، وتعزيز أوجه التعاون مع جمهورية سنغافورة الصديقة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل الديبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي ختام الزيارة، أقام سفيرنا لدى جمهورية سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم مأدبة عشاء رسمية على شرف وزير الدفاع والوفد المرافق له.
التقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أعضاء سفارتنا لدى جمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة السنغافورية للمشاركة في أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى «حوار شانغريلا» بنسخته الـ 22.
وأشاد وزير الدفاع خلال اللقاء بجهود البعثة الديبلوماسية الكويتية ودورها في تمثيل الكويت، وتعزيز أوجه التعاون مع جمهورية سنغافورة الصديقة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل الديبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي ختام الزيارة، أقام سفيرنا لدى جمهورية سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم مأدبة عشاء رسمية على شرف وزير الدفاع والوفد المرافق له.
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