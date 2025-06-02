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وزير الدفاع: مواصلة العمل الديبلوماسي بما يخدم مصالحنا مع سنغافورة

وزير الدفاع: مواصلة العمل الديبلوماسي بما يخدم مصالحنا مع سنغافورة

2025-06-02 11:17:50
(MENAFN- Al-Anbaa)

التقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أعضاء سفارتنا لدى جمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة السنغافورية للمشاركة في أعمال القمة الأمنية الآسيوية لملتقى «حوار شانغريلا» بنسخته الـ 22.
وأشاد وزير الدفاع خلال اللقاء بجهود البعثة الديبلوماسية الكويتية ودورها في تمثيل الكويت، وتعزيز أوجه التعاون مع جمهورية سنغافورة الصديقة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل الديبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي ختام الزيارة، أقام سفيرنا لدى جمهورية سنغافورة أحمد عبدالرحمن الشريم مأدبة عشاء رسمية على شرف وزير الدفاع والوفد المرافق له.

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