  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
خبير سويسري في مجال المساعدات ينتقد مؤسسة غزة الإنسانية

خبير سويسري في مجال المساعدات ينتقد مؤسسة غزة الإنسانية

2025-06-02 03:13:45
(MENAFN- Swissinfo) العمل الإغاثي الذي تقوم به مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في الشرق الأوسط غير كافٍ. هذا هو رأي مندوب الحكومة السويسرية للمساعدات الإنسانية دومينيك ستيلهارت، الذي أجرت معه صحيفة سونتاغس تسايتونغ الناطقة باللغة الألمانية مقابلة. تم نشر هذا المحتوى على 02 يونيو 2025 - 15:45 2دقائق Keystone-SDA/ ع.ع
  • English en Swiss aid expert criticises Gaza Humanitarian Foundation طالع المزيدSwiss aid expert criticises Gaza Humanitarian Foundatio
  • Italiano it Aiuti a Gaza non sufficienti, delegato Consiglio federale الأصلي طالع المزيدAiuti a Gaza non sufficienti, delegato Consiglio federal

وهذه المنظمة الجديدة، التي تحظى بدعم إسرائيل والولايات المتحدة، وترفض الأمم المتحدة التعاون معها، هي مسؤولة حاليا عن توزيع المساعدات في غزة، حيث الوضع كارثي. ويتهم ستيلهارت“مؤسسة غزة الإغاثية” بتشغيل نقطتي توزيع فقط، مما يجبر الفلسطينيين والفلسطينيات على قطع مسافات طويلة.

وأشار ستيلهارت خلال المقابلة مع صحيفة سونتاغس تسايتونغ (SonntagsZeitung) إلى أن”مؤسسة غزة الإنسانية لا تستطيع ضمان توفير المساعدات في الوقت الحالي“. ووفقاً للمسؤول السويسري، فإن الحل يكمن في رفع القيود الإسرائيلية على المساعدات.

المزيد المزيد “مؤسسة غزة الإنسانية”:“عرض ساخر” أم“حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع

تم نشر هذا المحتوى على 23 مايو 2025 ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، بخصخصة المساعدات إلى غزة. وقد عارضت الأمم المتحدة هذه الخطة بشدة.

طالع المزيد“مؤسسة غزة الإنسانية”:“عرض ساخر” أم“حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطا

وفي ما يتعلق بالصلات المحتملة بين سويسرا وهذه المؤسسة، التي لها فرع غير تشغيلي في جنيف، أشار إلى أن المسألة قيد الدراسة. وشدد على أنه”لا توجد في الوقت الحالي أي أنشطة تشغيلية معروفة في سويسرا. ولا يرأس مؤسسة غزة الإنسانية أي سويسري، ولا تملك المؤسسة حساباً مصرفياً في البلاد“.

MENAFN02062025000210011054ID1109627662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث