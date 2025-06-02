خبير سويسري في مجال المساعدات ينتقد مؤسسة غزة الإنسانية

خبير سويسري في مجال المساعدات ينتقد مؤسسة غزة الإنسانية
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Swiss aid expert criticises Gaza Humanitarian Foundation
طالع المزيدSwiss aid expert criticises Gaza Humanitarian Foundatio
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Aiuti a Gaza non sufficienti, delegato Consiglio federale
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طالع المزيدAiuti a Gaza non sufficienti, delegato Consiglio federal
وهذه المنظمة الجديدة، التي تحظى بدعم إسرائيل والولايات المتحدة، وترفض الأمم المتحدة التعاون معها، هي مسؤولة حاليا عن توزيع المساعدات في غزة، حيث الوضع كارثي. ويتهم ستيلهارت“مؤسسة غزة الإغاثية” بتشغيل نقطتي توزيع فقط، مما يجبر الفلسطينيين والفلسطينيات على قطع مسافات طويلة.
وأشار ستيلهارت خلال المقابلة مع صحيفة سونتاغس تسايتونغ (SonntagsZeitung) إلى أن”مؤسسة غزة الإنسانية لا تستطيع ضمان توفير المساعدات في الوقت الحالي“. ووفقاً للمسؤول السويسري، فإن الحل يكمن في رفع القيود الإسرائيلية على المساعدات.المزيد المزيد “مؤسسة غزة الإنسانية”:“عرض ساخر” أم“حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع
تم نشر هذا المحتوى على 23 مايو 2025 ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، بخصخصة المساعدات إلى غزة. وقد عارضت الأمم المتحدة هذه الخطة بشدة.طالع المزيد“مؤسسة غزة الإنسانية”:“عرض ساخر” أم“حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطا
وفي ما يتعلق بالصلات المحتملة بين سويسرا وهذه المؤسسة، التي لها فرع غير تشغيلي في جنيف، أشار إلى أن المسألة قيد الدراسة. وشدد على أنه”لا توجد في الوقت الحالي أي أنشطة تشغيلية معروفة في سويسرا. ولا يرأس مؤسسة غزة الإنسانية أي سويسري، ولا تملك المؤسسة حساباً مصرفياً في البلاد“.
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