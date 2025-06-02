خبير سويسري في مجال المساعدات ينتقد مؤسسة غزة الإنسانية

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MENAFN - Swissinfo) العمل الإغاثي الذي تقوم به مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في الشرق الأوسط غير كافٍ. هذا هو رأي مندوب الحكومة السويسرية للمساعدات الإنسانية دومينيك ستيلهارت، الذي أجرت معه صحيفة سونتاغس تسايتونغ الناطقة باللغة الألمانية مقابلة. تم نشر هذا المحتوى على 02 يونيو 2025 - 15:45 2دقائق Keystone-SDA/ ع.ع

وهذه المنظمة الجديدة، التي تحظى بدعم إسرائيل والولايات المتحدة، وترفض الأمم المتحدة التعاون معها، هي مسؤولة حاليا عن توزيع المساعدات في غزة، حيث الوضع كارثي. ويتهم ستيلهارت“مؤسسة غزة الإغاثية” بتشغيل نقطتي توزيع فقط، مما يجبر الفلسطينيين والفلسطينيات على قطع مسافات طويلة.

وأشار ستيلهارت خلال المقابلة مع صحيفة سونتاغس تسايتونغ (SonntagsZeitung) إلى أن”مؤسسة غزة الإنسانية لا تستطيع ضمان توفير المساعدات في الوقت الحالي“. ووفقاً للمسؤول السويسري، فإن الحل يكمن في رفع القيود الإسرائيلية على المساعدات.

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تم نشر هذا المحتوى على 23 مايو 2025 ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، بخصخصة المساعدات إلى غزة. وقد عارضت الأمم المتحدة هذه الخطة بشدة.

طالع المزيد“مؤسسة غزة الإنسانية”:“عرض ساخر” أم“حلّ حقيقي” لشبح المجاعة الذي يخيم على القطا

وفي ما يتعلق بالصلات المحتملة بين سويسرا وهذه المؤسسة، التي لها فرع غير تشغيلي في جنيف، أشار إلى أن المسألة قيد الدراسة. وشدد على أنه”لا توجد في الوقت الحالي أي أنشطة تشغيلية معروفة في سويسرا. ولا يرأس مؤسسة غزة الإنسانية أي سويسري، ولا تملك المؤسسة حساباً مصرفياً في البلاد“.