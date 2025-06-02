البيت الأبيض يرجّح إجراء اتصال بين ترامب وشي هذا الأسبوع

MENAFN - Al-Bayan) ">رجَّح البيت البيت الأبيض، اليوم، أن يجري الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ اتصالاً هاتفياً طال انتظاره، في وقت لاحق هذا الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وكان ترامب أعاد إثارة التوتر مع الصين الأسبوع الماضي، عندما اتّهم ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بانتهاك اتفاق بين البلدين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة الكبيرة بينهما بشكل مؤقت.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين لدى سؤالها عما إذا كانت ستجرى محادثة بين ترامب وشي: "يمكنني التأكيد بأن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع".

ولم يجر أي اتصال مؤكد بين الرئيسين الصيني والأميركي منذ عاد ترامب إلى السلطة قبل أكثر من خمسة شهور، رغم إعلان الرئيس الأميركي مراراً عن اتصال وشيك بينهما.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" في أبريل بأن شي اتصل به، لكن بكين شددت على أن أي اتصال لم يجر مؤخراً.

وتراجعت معظم أسواق الأسهم حول العالم الاثنين مع عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة.

وأعلن ترامب مطلع أبريل عن رسوم جمركية على مستوى العالم استهدفت الصين أكثر من غيرها متهماً البلدان الأخرى باستغلال الولايات المتحدة مالياً ومتحدثاً عن اختلال الميزان التجاري.

واتفقت واشنطن وبكين الشهر الماضي على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها كل طرف على الآخر لمدة 90 يوماً بعد محادثات عقدت بين كبار المسؤولين في جنيف.

لكن ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين اتهموا الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، إذ قال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع شبكة فوكس إن بكين "تماطل" في تطبيق الاتفاق.

ورفضت بكين هذه الاتهامات الأميركية "الكاذبة"، الاثنين، واتهمت واشنطن بإدخال "عدد من الإجراءات التمييزية المقيّدة".

كما صعّد ترامب التوتر مع شركاء تجاريين آخرين من بينهم الاتحاد الأوروبي، متعهداً بمضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة اعتباراً من الأربعاء.