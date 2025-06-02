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انتخاب الألمانية بيربوك رئيسةً للجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخاب الألمانية بيربوك رئيسةً للجمعية العامة للأمم المتحدة

2025-06-02 03:13:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الألمانية أنالينا بيربوك كرئيسة للدورة الـ80 للجمعية خلفا لفليمون يانغ من الكاميرون.


وحصلت بيربوك على 167 صوتا من الدول الأعضاء وعددهم 193 عضوا، وهي أول امرأة أوروبية تتولى رئاسة الجمعية، وخامس امرأة على مستوى العالم.


وشغلت بيربوك منصب وزيرة الخارجية الألمانية من عام 2021 إلى عام 2025، حيث تبدأ الدورة في أيلول من كل عام وتنتهي في ذات الشهر في العام الذي يليه.

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