  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفد إعلامي يطلع على مهام مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج السعودية

وفد إعلامي يطلع على مهام مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج السعودية

2025-06-02 03:13:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلع وفد إعلامي وصحفي من محطات فضائية ووكالات أنباء وصحف عربية وأجنبية على مهام مركز الرصد والتحكم التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، خلال موسم الحج لهذا العام.


وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي في وزارة الحج العمرة السعودية، مروان الزوري، خلال جولة صحفية، إن المركز يعمل ضمن إطار متكامل من التنسيق المستمر وتوحيد الجهود لضمان الفاعلية والكفاءة في الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


وأضاف أن دور المركز يأتي للمساهمة في تقديم جميع الخدمات الخاصة بموسم الحج بالتعاون مع جميع الشركاء، ورصد الأداء الميداني، ومتابعة حركة توافد ضيوف الرحمن عبر أنظمة ذكية ومتطورة.
وبيّن أن المركز يعد حلقة وصل مع أكثر من 400 جهة محلية وخارجية، ويوفر حلولًا للتحديات ويعزز الاستجابة السريعة من خلال فريق متخصص في موسم الحج.


ويعكس مركز الرصد والتحكم التحول الذي تشهده منظومة الحج في تحسين تجربة الحجاج من خلال التدخل المبكر وتوفير حلول ميدانية آنية، ضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية والتنظيمية الرامية إلى تمكين ملايين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

MENAFN02062025000208011052ID1109627659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث