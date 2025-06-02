وفد إعلامي يطلع على مهام مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج السعودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلع وفد إعلامي وصحفي من محطات فضائية ووكالات أنباء وصحف عربية وأجنبية على مهام مركز الرصد والتحكم التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، خلال موسم الحج لهذا العام.



وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي في وزارة الحج العمرة السعودية، مروان الزوري، خلال جولة صحفية، إن المركز يعمل ضمن إطار متكامل من التنسيق المستمر وتوحيد الجهود لضمان الفاعلية والكفاءة في الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وأضاف أن دور المركز يأتي للمساهمة في تقديم جميع الخدمات الخاصة بموسم الحج بالتعاون مع جميع الشركاء، ورصد الأداء الميداني، ومتابعة حركة توافد ضيوف الرحمن عبر أنظمة ذكية ومتطورة.

وبيّن أن المركز يعد حلقة وصل مع أكثر من 400 جهة محلية وخارجية، ويوفر حلولًا للتحديات ويعزز الاستجابة السريعة من خلال فريق متخصص في موسم الحج.



ويعكس مركز الرصد والتحكم التحول الذي تشهده منظومة الحج في تحسين تجربة الحجاج من خلال التدخل المبكر وتوفير حلول ميدانية آنية، ضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية والتنظيمية الرامية إلى تمكين ملايين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.