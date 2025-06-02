خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعدّ مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون خطة عمل شاملة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، تبدأ اليوم الاثنين، وتستمر حتى نهاية عطلة العيد، تشمل تكثيف حملات النظافة في مختلف مناطق المحافظة.



وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة في عجلون، المهندس وليد الدرادكة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي حرصا من المجلس على تحسين الواقع البيئي وخدمة المواطنين والزوار، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية بدأت من اليوم أعمال التنظيف في شوارع المحافظة.



وبين أن المجلس سبق وأن وجه إنذارات متكررة لأصحاب هذه المحال ودعاهم لضرورة الالتزام بطرح النفايات في الأماكن المخصصة، إلا أن البعض ما يزال يخالف التعليمات ما يؤدي إلى تكرار المشكلة ويؤثر سلبا على البيئة والمظهر العام.



وأوضح مراقب الميدان في المجلس، خلدون المومني، أن فريقا ميدانيا توجه إلى الموقع فورا، حيث تم جمع النفايات ومعالجة الموقع بشكل كامل.



وأكد استمرار الرقابة الميدانية خلال أيام العيد ورفع الجاهزية لمواجهة أي تجاوزات أو طارئ بيئي، داعيا المواطنين والزوار إلى التعاون مع الجهود المبذولة والامتناع عن رمي النفايات في الأحراش وعلى جوانب الطرق حفاظا على نظافة البيئة وجمالية الطبيعة لتبقى محافظة عجلون وجهة سياحية نظيفة وجاذبة.