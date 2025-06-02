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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس

2025-06-02 03:13:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس.
وكتب ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس، "إلى جميع المتواجدين في البلوكات 47, 106, 108, 109 في محافظة خان يونس، جيش (الاحتلال) الإسرائيلي سوف يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم"، مرفقا المنشور بصورة تحمل مناطق الإخلاء.
واستبعد الناطق باسم مستشفى الأمل من أمر الإخلاء.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في 2 آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.

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