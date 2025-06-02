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استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

2025-06-02 03:13:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد مساء الاثنين، طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سنجل شمال شرق رام الله.
وأعلنت بلدية سنجل عن استشهاد الطفل يوسف فؤاد عبد الكريم فقهاء (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.
وكانت مصادر فلسطينية أفادت بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفل فقهاء وأصابته، خلال وجوده في المنطقة الشمالية للبلدة.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت منزل الفلسطيني عايد غفري القريب من المنطقة التي استهدفت فيها الطفل، ومسحت تسجيلات الكاميرات.

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