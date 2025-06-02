المفرق الكبرى تعفي مربي وتجار الأضاحي من رسوم الحظائر

المفرق الكبرى تعفي مربي وتجار الأضاحي من رسوم الحظائر
وأضاف أنه تحدد عرض وبيع الأضاحي بـ 6 أيام، وذلك قبيل يوم عرفة وتنتهي رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أنه يتوجب على التجار القيام بتنظيف الموقع الذي تم إشغاله من قبلهم طيلة فترة العيد، إضافة إلى تجهيز الموقع المخصص بالسياج والمذابح وتوفير الماء وتأمين العاملين بوسائل السلامة العامة والملابس الملائمة وأكياس بأحجام مناسبة لقطع اللحوم عليها.
وأكد أنه يتوجب على التجار توريد أضاحي مطابقة للشروط الصحية وعرضها للمعاينة الطبية من قبل الطبيب البيطري وإخراج أي أضحية مخالفة، لافتا إلى أنه لن يسمح بذبح الإبل أو الأبقار المعروضة للبيع في الحظائر إلا في المسلخ البلدي.
وبين أن البلدية قامت بتحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي في المسلخ البلدي وزرائب الأغنام والساحة المقابلة لمدرسة أبو بكر الصديق مقابل سكة الحديد بجانب مقبرة الفدين والشارع الواصل بين دوار إيدون وشارع الشهيد محمد بشير جهة غرب السكة، موضحا أنه جرى تحديد مساحة الزريبة بـ 25 مترا مربعا.
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