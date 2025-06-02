المفرق الكبرى تعفي مربي وتجار الأضاحي من رسوم الحظائر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو ارشيدة الخزاعلة، إنه تقرر إعفاء مربي وتجار المواشي الراغبين بعرض مواشيهم ضمن حدود البلدية من رسوم الحظائر، لتكون بشكل مجاني العام الحالي.



وأضاف أنه تحدد عرض وبيع الأضاحي بـ 6 أيام، وذلك قبيل يوم عرفة وتنتهي رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أنه يتوجب على التجار القيام بتنظيف الموقع الذي تم إشغاله من قبلهم طيلة فترة العيد، إضافة إلى تجهيز الموقع المخصص بالسياج والمذابح وتوفير الماء وتأمين العاملين بوسائل السلامة العامة والملابس الملائمة وأكياس بأحجام مناسبة لقطع اللحوم عليها.



وأكد أنه يتوجب على التجار توريد أضاحي مطابقة للشروط الصحية وعرضها للمعاينة الطبية من قبل الطبيب البيطري وإخراج أي أضحية مخالفة، لافتا إلى أنه لن يسمح بذبح الإبل أو الأبقار المعروضة للبيع في الحظائر إلا في المسلخ البلدي.



وبين أن البلدية قامت بتحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي في المسلخ البلدي وزرائب الأغنام والساحة المقابلة لمدرسة أبو بكر الصديق مقابل سكة الحديد بجانب مقبرة الفدين والشارع الواصل بين دوار إيدون وشارع الشهيد محمد بشير جهة غرب السكة، موضحا أنه جرى تحديد مساحة الزريبة بـ 25 مترا مربعا.