بلدية بني عبيد تنفذ حملة نظافة شاملة قبل عيد الاضحى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت بلدية بني عبيد من خلال مديرية الخدمات الهندسية ومديرية الحدائق ومديرية البيئة اليوم الاثنين، حملة نظافة شاملة، استهدفت الأحياء والشوارع ومداخل المدينة وأسواقها والمقابر؛ بهدف إظهار المنطقة بأجمل حلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن الحملة هدفت إلى تحسين البيئة المحلية وتعزيز الصحة العامة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم مثل هذه الحملات لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.



و دعا جميع سكان اللواء إلى التعاون الكامل مع الحملة من خلال الالتزام بقوانين النظافة والتخلص المناسب من النفايات، حيث يلعب الجميع دورا مهما في نجاح هذه الحملة واستمرارية أثرها الإيجابي على البيئة والسكان وتحسين رضا وجودة حياتهم، لاسيما و أن موسم العيد يشكل ضغطا على البلدية.



بدوره، أكد مدير الحدائق بالبلدية المهندس وليد الحمود أن الحملة ستستمر لتنظيف جميع مناطق لواء بني عبيد في إطار تحسين المشهد الحضري وتهيئة الطرق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين والزوار، و تعزيز جمال المناطق الحضارية، ولتشجيع المواطنين في الحفاظ على نظافة المدينة.