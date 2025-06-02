منح دراسية في الجامعات السعودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية في الجامعات السعودية للعام الجامعي 2025-2026، من خلال منصة "أدرس في السعودية"، التي تتيح للطلبة غير السعوديين التقدم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.



وبينت أن التقديم للمنح يتم إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لذلك على الرابط: ().



وأوضحت أن فترة التقديم لبرنامج البكالوريوس، تستمر حتى 14 حزيران من العام 2025، في حين يستمر التقديم لبرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) حتى 30 من تشرين الأول 2025.



ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى ضرورة التأكد من اعتماد الجامعات السعودية التي يرغبون بالدراسة فيها، من خلال مراجعة قائمة الجامعات المعترف بها لدى الوزارة عبر الرابط: ().



كما أكدت على أهمية الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وذلك لضمان اعتماد المؤهلات الأكاديمية بعد التخرج.