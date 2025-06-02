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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

2025-06-02 03:13:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية وتغيير موقع محطة كهربائية.


وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، وسيشمل مناطق: صوفرة والمكيمنات ووسط بلدة الكريمّة وإسكانها والكريمة الزراعي ومحطة تحلية الكريمة ومركز صحي الكريمة ومضخة 55 ومضخة سعيدية وبئر الكريمة ومدرستي حليمة السعدية والكريمة الجنوبي للبنات.

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