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إعلام إسرائيلي: قتلى وإصابات باستهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في غزة

إعلام إسرائيلي: قتلى وإصابات باستهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في غزة

2025-06-02 03:13:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين باستهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.
وأوضحت أن 3 جنود قُتلوا وأصيب اثنان في استهداف المركبة العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.

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