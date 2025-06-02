روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا سلّمت كييف مذكرة تفاهم مكونة من جزأين، يتضمّن الجزء الثاني منها آليات مقترحة لوقف إطلاق النار.



وأكد ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو اقترحت هدنة ووقفًا مؤقتًا لإطلاق النار على جبهات محددة، مبيّنًا أن الجانبين اتفقا على تبادل الجرحى والمرضى وفق صيغة "الكل مقابل الكل".



وأشار في الوقت ذاته إلى نية موسكو تسليم أوكرانيا، بشكل أحادي، رفات 6 آلاف عسكري أوكراني.