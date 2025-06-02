روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات

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روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا سلّمت كييف مذكرة تفاهم مكونة من جزأين، يتضمّن الجزء الثاني منها آليات مقترحة لوقف إطلاق النار.
وأكد ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو اقترحت هدنة ووقفًا مؤقتًا لإطلاق النار على جبهات محددة، مبيّنًا أن الجانبين اتفقا على تبادل الجرحى والمرضى وفق صيغة "الكل مقابل الكل".
وأشار في الوقت ذاته إلى نية موسكو تسليم أوكرانيا، بشكل أحادي، رفات 6 آلاف عسكري أوكراني.
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