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وزير الأوقاف يكرم اعضاء البعثتين الصحية والإعلامية

وزير الأوقاف يكرم اعضاء البعثتين الصحية والإعلامية

2025-06-02 03:13:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين الحجاج أعضاء البعثتين الصحية والإعلامية.


وثمن الخلايلة جهود أعضاء البعثتين والتعاون المثمر مع وزارة الأوقاف بما يسهل على الحاج الأردني أداء مناسكه بيسر وسهوله.

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