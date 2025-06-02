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وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والأمن العام

وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والأمن العام

2025-06-02 03:13:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أعضاء بعثتي الحج التابعتين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، بمكان إقامتهم في مكة المكرمة مساء الاثنين.
وأطمأن الخلايلة، خلال الجولة التي رافقه فيها مسؤولون في الوزارة وأعضاء البعثة الإعلامية، على أوضاع الحجاج وأعضاء البعثتين، مثمنًا مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال بعثات حج وعمرة سنويًا لأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والأجهزة الأمنية من متقاعدين، وعاملين، ومصابين، وذوي شهداء.
كما كرّم الخلايلة خلال الزيارة الحافظين للقرآن الكريم من أعضاء البعثتين.

MENAFN02062025000208011052ID1109627646

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