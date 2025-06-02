وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والأمن العام

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وزير الأوقاف يزور بعثتي القوات المسلحة والأمن العام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أعضاء بعثتي الحج التابعتين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، بمكان إقامتهم في مكة المكرمة مساء الاثنين.
وأطمأن الخلايلة، خلال الجولة التي رافقه فيها مسؤولون في الوزارة وأعضاء البعثة الإعلامية، على أوضاع الحجاج وأعضاء البعثتين، مثمنًا مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال بعثات حج وعمرة سنويًا لأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والأجهزة الأمنية من متقاعدين، وعاملين، ومصابين، وذوي شهداء.
كما كرّم الخلايلة خلال الزيارة الحافظين للقرآن الكريم من أعضاء البعثتين.
وأطمأن الخلايلة، خلال الجولة التي رافقه فيها مسؤولون في الوزارة وأعضاء البعثة الإعلامية، على أوضاع الحجاج وأعضاء البعثتين، مثمنًا مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال بعثات حج وعمرة سنويًا لأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والأجهزة الأمنية من متقاعدين، وعاملين، ومصابين، وذوي شهداء.
كما كرّم الخلايلة خلال الزيارة الحافظين للقرآن الكريم من أعضاء البعثتين.
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