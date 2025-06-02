رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة سير خطة وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير جودة التعليم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، اجتماعا لمتابعة سير خطة وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي، من أجل التنمية وتطوير جودة التعليم العام في فلسطين، بحضور وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ووكيل الوزارة نافع عساف، وطاقم من الوزارة، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمود عطايا، ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح والتطوير المؤسسي.

وقدمت الوزارة عرضا لخطتها ورؤيتها المبنية على عدة محاور للنهوض بقطاع التعليم كخطوة أولى نحو تعزيز ممارسات العملية التعليمية بمراحلها كافة، ابتداءً برياض الأطفال مرورا بالتعليم العام، وصولا إلى التعليم العالي.

وتهدف الخطة إلى إحداث نقلة شاملة في نظام التعليم، تتجلى في تحسين مخرجاته ودمج مسارات تعليمية متنوعة لإعداد الطلبة وتأهيلهم لمرحلة التعليم العالي وسوق العمل، إضافة إلى تعزيز قدرة النظام على الصمود والاستجابة للتحديات والأزمات.

وعن مراحل العملية التعليمية، التي تبدأ بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، فإن الخطة تعمل على بناء الأسس القوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وضمان حصول جميع الأطفال على تعليم عالي الجودة في هذه المرحلة، ما يُعتبر سابقة نوعية بإعطاء هذه المرحلة أولوية من أولويات وزارة التربية والتعليم.

وفيما يخص مرحلة التعليم العام، فإن رؤية الوزارة تركز على تطوير المواد التعليمية والمناهج الوطنية بما يراعي التحول الرقمي، وزيادة الوصول والالتحاق بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المهني، وتعزيز جودة التعليم في المراحل كافة، وتفعيل العمل على تطوير منظومة التقييم، وخاصة نظام الثانوية العامة.

وعلى صعيد التعليم العالي، فإن محاور التطوير الإستراتيجية لهذه المرحلة تركز على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار، ودعم مجالات التعليم التقني والفني في الجامعات.

وتضمنت الخطة تحديات التعليم في القدس وقطاع غزة، والتدخلات المطلوبة للحد منها، إضافة إلى التوسع في رقمنة العملية التعليمية، والتحضير لتجربة ذلك على عينة من المدارس كمرحلة أولية، خصوصا بعد أن درست الوزارة تجارب العديد من الدول الرائدة في هذا المجال.

ولضمان التميز والإبداع، تتضمن الخطة رؤية لإطلاق نظام المهننة لتشجيع المعلم المتميز، إلى جانب تصميم برامج تأهيل مستمرة للطواقم التدريسية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية التعليم على المستوى الوطني خصوصا مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصمود الوطني والسياسي وعملية التحرر والاستقلال.

وأعرب مصطفى عن أمله في أن تُحدِث الخطة غير التقليدية نقلة شاملة في عملية التعليم، تؤهل من خلالها طلبتنا لسوق العمل، وتؤهل اقتصادنا ومجتمعنا للتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة، والاستعداد لبناء وطن مستقل يعتمد على ذاته وقادر أن ينافس على كل المستويات.

وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الرئيس محمود عباس بخطة وزارة التربية والتعليم العالي لأهمية التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدا أن الاهتمام بالنهوض بالمسيرة التعليمية والطلبة، بما في ذلك في قطاع غزة والتحضير لدمج العملية التعليمية فيه مع العملية التعليمية في الوطن، يُعتبر أولوية لدى الحكومة.

وبين مصطفى أن الحكومة قررت أن يكون التعليم المهني والتقني محورا أساسيا في عملها، لأهمية هذا النوع من التعليم ومساهمته في إيجاد فرص عمل مهمة للشباب خاصة في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية التي هي في تزايد ولها حاجة كبيرة.

من جانبه، أشار برهم إلى أن وزارة التربية والتعليم تسير بخطى متسارعة لتطوير نظام تعليمي تفاعلي بالاستفادة من تجارب دولية رائدة بهذا المجال، إذ تقوم الوزارة على ترجمة ذلك ضمن مبادرة محددة بمسارات عمل مدروسة، للوصول إلى الهدف الأشمل وهو التعليم من أجل التنمية.