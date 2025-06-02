رئيس بلدية البيرة بالإنابة: نطالب الحكومة بتسديد مستحقاتنا التي تزيد عن 90 مليون شيكل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /في حلقة جديدة من برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، تحدث رئيس بلدية البيرة بالإنابة، المهندس روبين الخطيب، حول واقع مدينة البيرة، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه البلدية في مجالات البنية التحتية، تنظيم الأسواق، والوضع المالي.

المنطقة الوحيدة الرئيسية لا زالت غير مخدومة: حل أزمة الصرف الصحي في السالمية

صرح رئيس بلدية البيرة بالإنابة المهندس روبين الخطيب، بأن البيرة، التي تعد ثالث أكبر مدينة في فلسطين بعد نابلس والخليل ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة، لديها نسبة تغطية الصرف الصحي تصل إلى 85%، وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في منطقة السالمية، التي لا تزال تعتمد على الحفر الامتصاصية، وأوضح أن البلدية باشرت العمل على ضم هذه المنطقة للمنظومة، وكانت الخطوة الأصعب هي استملاك أربعة دونمات من الأراضي بتكلفة بلغت حوالي مليون ونصف دولار وأنه تم الانتهاء من تصميم المحطة وحصلت البلدية على الموافقات اللازمة من سلطة المياه والجودة والبيئة.

وحول التكلفة الإجمالية للمشروع، قال الخطيب إنها تقدر بحوالي 15 مليون شيكل للمحطة، بالإضافة إلى 10 ملايين شيكل للخطوط الرابطة، ليصبح الإجمالي 25 مليون شيكل، وأكد أن هذا المبلغ يفوق قدرة ميزانية البلدية على التنفيذ المباشر، لذا يتم التحضير حاليًا لتنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام الـ "BOT". وشدد الخطيب على وجود سقف زمني واضح لهذا المشروع، متوقعًا أن تكون المحطة عاملة في غضون عام ونصف من الآن.

الفاقد المائي 25%..

وفيما يتعلق بتوزيع المياه، أوضح الخطيب أن هذه المهمة تقع على عاتق مصلحة مياه محافظة القدس، مؤكدًا أن المصلحة تعد من أبرز مزودي المياه من حيث جودة التوزيع، وأن نسبة الفاقد لا تتجاوز 25%، وهو معدل مقبول وفق المعايير العالمية. وعزا الفاقد إلى عاملين رئيسيين: السرقات وتحديات التطوير المستمر للشبكات.

وعن سعي البلدية للحصول على دعم حكومي لمشاريع البنية التحتية، أفاد الخطيب أنهم جلسوا مع كافة الأطراف المعنية والممولين. لكنه أشار إلى أن الأوضاع الراهنة في الوطن، بما في ذلك الحرب في غزة والظروف الصعبة في جنين وطولكرم، تجعل الاحتياج على المستوى الوطني كبيرًا للغاية، وأشار إلى أنه لا توجد وعود رسمية في هذا الشأن، مؤكدًا أن الأولوية في هذه المشاريع ستكون لأهالي الشمال وقطاع غزة، وأنهم لن يكونوا مزاحمين لهم عليها.

"الحل النهائي قادم": مواجهة فوضى البسطات وتنظيم وسط المدينة

وأوضح المهندس الخطيب بوجود مشكلة حقيقية تتمثل في فوضى البسطات وغياب التنظيم والنظافة في منطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يكمن في موقع الحسبة الحالي داخل مبانٍ تجارية، مما يصعب الرقابة الصحية وعمليات النظافة، وكشف عن خطة لحل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا أن البلدية في المراحل الأخيرة من إطلاق عطاء لتنفيذ مبنى الحسبة الجديد بمواصفات عالية في موقع قريب.

وأوضح أن هذا المشروع يتضمن إلغاء ظاهرة البسطات من جذورها في شوارع المدينة، وهو قرار جماعي بالتنسيق مع الشرطة والمحافظة والغرفة التجارية وجميع المعنيين، واعترف الخطيب بفشل محاولة سابقة لنقل البسطات عقب حريق الحسبة، نتيجة تعارض ذلك مع مصالح بعض الأطراف وعدم وجود قناعة كافية لديهم في حينه، لكنه أشار إلى أن الوضع الآن مختلف، حيث يوجد إجماع من نحو 80% من المتواجدين في الموقع على ضرورة الرحيل وبدء مرحلة جديدة.

وأكد أن الشراكة الفعلية مع الشرطة والمحافظة تُعد الركيزة الأساسية لنجاح عملية الانتقال، مشيرًا إلى أن الخطة تقوم على انتقال كامل وآمن وسلمي بإذن الله.

"موقع غير مناسب": خطط لتغيير مجمع المواصلات المركزي

وأقر المهندس الخطيب بأن موقع مجمع التكاسي الحالي في وسط البلد هو موقع غير مناسب، وأن هناك خطة وطنية مركزية لنقل هذه المراكز إلى خارج المدينة، وكشف عن تخصيص أرض بمساحة حوالي 11 دونمًا في مدخل المدينة الشمالي عند مفترق السالمية البيرة كأفضل موقع لمواقف الخطوط الشمالية، ومع ذلك، أشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يواجه معيقات، أبرزها "تعنت أيضا من الاحتلال في ترخيص هذه المباني في هذه الأماكن" كونها تقع ضمن مناطق "C". وأكد أن البلدية تبحث عن مناطق قريبة بديلة، وأن هناك اجتماعًا قريبًا مع وزير المواصلات لمناقشة "مشروع استراتيجي" لتغيير منظومة المواصلات.

زيادة المساحات الخضراء

وتطرق الخطيب إلى تحديات جمع النفايات، موضحًا أن إغلاق محطة الترحيل التابعة للبلدية في أكتوبر الماضي، بعد العدوان، أدى إلى صعوبة نقل أكثر من 120 طنًا من النفايات يوميًا. وتم التغلب على ذلك مؤقتًا بالاتفاق مع بلديتي رام الله وبيتونيا على استخدام محطة ترحيل خاصة بهما، مما زاد العبء المالي على البلدية بنسبة 35%، وعلى الرغم من ذلك، أكد الخطيب على حدوث نقلة إيجابية في جمع النفايات بعد تحديث المعدات وإضافة سيارتين حديثتين، واستحداث وحدة خاصة للرقابة وتقسيم المدينة إلى خمس مناطق ومتابعة الأداء عبر الـ GP.

وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، أشار الخطيب إلى أن البلدية استلمت أربع أو خمس حدائق، لكنها تسعى لتسليم أكثر من 11 حديقة في نهاية دورتها، وأعلن أنه خلال عام 2025 سيكون هناك أربع حدائق جديدة على الأقل موزعة على كافة مناطق المدينة، بما في ذلك المناطق الأقل حظًا كأم الشرايط والمناطق الجنوبية.

"نحن الأعلى مديونية": الوضع المالي وتحديات التمويل الحكومي

في الشق المالي، ذكر الخطيب أن عدد موظفي البلدية يقارب 430 موظفًا، والموازنة السنوية حوالي 75 مليون شيكل. وكشف أن البلدية تطلب من الحكومة الفلسطينية مستحقات تزيد عن 90 مليون شيكل، وهي "الأعلى مديونية" للبلديات لدى وزارة المالية، مما يشل حركة البلدية ويجعلها تنفق أقل من 6 إلى 7 مليون شيكل سنويًا على المشاريع بدلاً من 20 إلى 25 مليونًا. ورغم تقديره للظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة، إلا أنه طالب بـ "توزيع عادل لمستحقات البلديات حسب المديونية، وأكد أن بلدية البيرة "لا يوجد اي مديونيه عليها لدى أي جهة من الجهات".

كما أشار إلى أن المجلس البلدي استلم البلدية بمديونة تصل الى حوالي 17 مليون شيكل، لكنه حقق قفزة في إيرادات رسوم البناء والتنظيم من 4 مليون شيكل في 2021 إلى 15 مليون شيكل في 2023، نتيجة تشجيع المستثمرين والتعامل بحزم مع المخالفات.

رسالة إلى الحكومة والمواطنين

ووجه الخطيب رسالة إلى الحكومة، مطالباً بإيلاء الاهتمام الأكبر لمشروع إعادة بناء مبنى البلدية وسوق الخضار الذي احترق، ومساواة البيرة بالمدن الأخرى التي تضررت، وأكد على أن البلديات هي بوز المدفع أمام المواطن الفلسطيني وبالتالي مساندة ودعم البلدية هو واجب وواجب وطني وايضا سياسي.

وفيما يتعلق بالبلدية الإلكترونية، أوضح الخطيب أن البلدية قامت بـ اعادة تطوير كامل برامج البلدية الالكترونية وستطلق تطبيقًا إلكترونيًا يسهل التواصل والدفع الإلكتروني، متوقعًا إطلاقه في سبتمبر القادم.

في ختام حديثه، وجه المهندس الخطيب رسالة إلى كل مواطن في مدينة البيرة، معترفًا بأن سقف التوقعات كان عاليًا عند استلام المجلس، لكنه اصطدم بـ "البيروقراطية المزعجة" والظروف الصعبة كالحرب واعتقال رئيس البلدية، لكنه أكد أن الإنجاز الإداري في داخل المؤسسة هو أعلى وأهم ما يفتخر فيه، إلى جانب الإنجازات في المساحات الخضراء ومشاريع الطرق.