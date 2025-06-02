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الاحتلال يقتحم بيرنبالا ويداهم عددا من المنازل والمحال التجارية

الاحتلال يقتحم بيرنبالا ويداهم عددا من المنازل والمحال التجارية

2025-06-02 03:13:03
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة راجلة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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