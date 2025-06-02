فلسطين تتألق في جائزة الشارقة بالمالية العامة في دورتها الثالثة

فلسطين تتألق في جائزة الشارقة بالمالية العامة في دورتها الثالثة
وقد شهدت الدورة الثالثة تنافسًا كبيرًا بين مؤسسات وأفراد من مختلف الدول العربية، وبرزت فلسطين بقوة من خلال فوز خمسة من كوادرها المُتميزة بخمس فئات، ضمن الفئات الفردية البالغ عددها 11 فئة وهم:محمد زيد– المركز الأول عن فئة الباحث المالي العربي المتميز.
نرمين باشا– المركز الأول عن فئة مدير الحسابات العربي المتميز.
أنور عبد الجابر– المركز الثاني عن فئة مدير القطاع المالي العربي المتميز.
محمد عودة– المركز الثاني عن فئة مدير المشتريات العربي المتميز.
حازم حرب– المركز الثالث عن فئة مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المُتميز.
ويعكس هذا الفوز قدرة فلسطين على تقديم نماذج ناجحة في الشفافية المالية، والابتكار، وتطوير الأداء الحكومي في ظل التحديات الكبيرة، التي تعاني منها فلسطين.
دور سفير الجائزة:
ويُسجَّل في هذا الإنجاز الحضور البارز والداعم لسفير الجائزة في فلسطين، الأستاذ هاني أبو سنفة، الذي كان له دور محوري في التعريف بالجائزة ومعاييرها، ومُساندة المُرشَّحين الفلسطينيين منذ مرحلة التَّرشُّح وحتى التقييم، حيث كان أحد الفائزين في المركز الأول خلال الدورة السابقة، وتمَّ ترشيحه من قبل الجائزة كسفيرٍ لهذه الدورة.
وفي تصريح له عقب إعلان النتائج، قال أبو سنفة:"ما تحقق اليوم هو نتيجة للعمل الجاد، والتزام الكفاءات الفلسطينية بمعايير التميّز، ونحن فخورون بهذا الحضور المُشرِّف الذي يعكس الوجه الحقيقي لقُدراتنا في مجال الإدارة المالية".
وأضاف: الفائزون يُعبرون عن فخرهم واعتزازهم بتمثيل الوطن في المحافل العربية والدولية لإبراز دور الكفاءات الفلسطينية، وإنَّ هذا الإنجاز تَحقَّق نتيجة العمل الطويل والمُستمر لتطوير الذات.
وتُعدُّ جائزة الشارقة في المالية العامة الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي تهتم بنشر أفضل المُمارسات والتطبيقات في إدارة المال العام لتحقيق التنمية المُستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتشجيع الباحثين في وطننا العربي على التطوير المُستدام بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل المُمارسات الماليَّة.
وتأسَّست جائزة الشارقة في المالية العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في سنة 2016، لتُجذِّر ثقافة التميُّز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هُوية واحدة لمُختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميّز، وهي تُمنحُ للمؤسّسات والأفراد العاملين في القطاع الحكومي العربي، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المالي وتحقيق التميّز المؤسَّسي، حيث تشمل الجائزة 11 فئة مؤسَّسية و11 فئة فردية.
وتعكس هذه الجوائز تأكيدًا على أنَّ فلسطين، رغم ظروفها، تمتلك طاقات بشريَّة ومؤسَّساتية قادرة على الإبداع والمُنافسة في أرفع المحافل العربيَّة، بدعم من المؤسَّسات وسفراء الجائزة الفاعلين لمدِّ جسورِ التعاون والتميّز بين فلسطين والعالم العربي في مجال الماليَّة العامة.
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