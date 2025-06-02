فلسطين تتألق في جائزة الشارقة بالمالية العامة في دورتها الثالثة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / في إنجاز فلسطيني جديد يعكس كفاءة وتميز الكوادر الفلسطينية في مجال الإدارة المالية؛ حصدت فلسطين خمس جوائز مرموقة ضمن الدورة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تنظمها حكومة الشارقة بالتعاون مع المُنظَّمة العربية للتنمية الإداريَّة، برعاية سامية من حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى.

وقد شهدت الدورة الثالثة تنافسًا كبيرًا بين مؤسسات وأفراد من مختلف الدول العربية، وبرزت فلسطين بقوة من خلال فوز خمسة من كوادرها المُتميزة بخمس فئات، ضمن الفئات الفردية البالغ عددها 11 فئة وهم:محمد زيد– المركز الأول عن فئة الباحث المالي العربي المتميز.

نرمين باشا– المركز الأول عن فئة مدير الحسابات العربي المتميز.

أنور عبد الجابر– المركز الثاني عن فئة مدير القطاع المالي العربي المتميز.

محمد عودة– المركز الثاني عن فئة مدير المشتريات العربي المتميز.

حازم حرب– المركز الثالث عن فئة مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المُتميز.

ويعكس هذا الفوز قدرة فلسطين على تقديم نماذج ناجحة في الشفافية المالية، والابتكار، وتطوير الأداء الحكومي في ظل التحديات الكبيرة، التي تعاني منها فلسطين.

دور سفير الجائزة:

ويُسجَّل في هذا الإنجاز الحضور البارز والداعم لسفير الجائزة في فلسطين، الأستاذ هاني أبو سنفة، الذي كان له دور محوري في التعريف بالجائزة ومعاييرها، ومُساندة المُرشَّحين الفلسطينيين منذ مرحلة التَّرشُّح وحتى التقييم، حيث كان أحد الفائزين في المركز الأول خلال الدورة السابقة، وتمَّ ترشيحه من قبل الجائزة كسفيرٍ لهذه الدورة.

وفي تصريح له عقب إعلان النتائج، قال أبو سنفة:"ما تحقق اليوم هو نتيجة للعمل الجاد، والتزام الكفاءات الفلسطينية بمعايير التميّز، ونحن فخورون بهذا الحضور المُشرِّف الذي يعكس الوجه الحقيقي لقُدراتنا في مجال الإدارة المالية".

وأضاف: الفائزون يُعبرون عن فخرهم واعتزازهم بتمثيل الوطن في المحافل العربية والدولية لإبراز دور الكفاءات الفلسطينية، وإنَّ هذا الإنجاز تَحقَّق نتيجة العمل الطويل والمُستمر لتطوير الذات.

وتُعدُّ جائزة الشارقة في المالية العامة الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي تهتم بنشر أفضل المُمارسات والتطبيقات في إدارة المال العام لتحقيق التنمية المُستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتشجيع الباحثين في وطننا العربي على التطوير المُستدام بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل المُمارسات الماليَّة.

وتأسَّست جائزة الشارقة في المالية العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في سنة 2016، لتُجذِّر ثقافة التميُّز وتطور الفكر الإداري، لإضفاء هُوية واحدة لمُختلف الجهات الحكومية عنوانها الكفاءة والتميّز، وهي تُمنحُ للمؤسّسات والأفراد العاملين في القطاع الحكومي العربي، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المالي وتحقيق التميّز المؤسَّسي، حيث تشمل الجائزة 11 فئة مؤسَّسية و11 فئة فردية.

وتعكس هذه الجوائز تأكيدًا على أنَّ فلسطين، رغم ظروفها، تمتلك طاقات بشريَّة ومؤسَّساتية قادرة على الإبداع والمُنافسة في أرفع المحافل العربيَّة، بدعم من المؤسَّسات وسفراء الجائزة الفاعلين لمدِّ جسورِ التعاون والتميّز بين فلسطين والعالم العربي في مجال الماليَّة العامة.