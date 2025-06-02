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الاحتلال يعتقل شقيقين من قرية مسلية جنوب شرق جنين

الاحتلال يعتقل شقيقين من قرية مسلية جنوب شرق جنين

2025-06-02 03:13:02
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شقيقين، خلال اقتحامها قرية مسلية جنوب شرق جنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي مسلية عماد أبو الرب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، قبل أن تعتقل الشقيقين عبد العزيز وقاسم محمد أبو نعيم من منزل ذويهما.

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