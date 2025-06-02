الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينا

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينا
وأوضحت عائلة الحشيم أن طواقم بلدية الاحتلال في القدس داهمت منزلها برفقة قوات الاحتلال، وأجبرتها على هدمه ذاتيا فورا، مشيرة إلى أن المنزل يؤوي 11 فردا.
وفي سياق متصل، قالت منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن أيار المنصرم سجل رقما قياسيا عام 2025 من حيث عدد المباني التي هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية.
وذكرت المنظمة المختصة بشؤون القدس في بيان، اليوم الاثنين، أنه وفقا لبيانات جمعتها، فرد "سجل شهر أيار أعلى عدد من عمليات الهدم في عام 2025 حتى الآن، وبلغ إجمالي المباني المهدمة 33 مبنى، منها 16 وحدة سكنية و17 مبنى غير سكني".
يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.
وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.
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