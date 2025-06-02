الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من القدس على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت عائلة الحشيم أن طواقم بلدية الاحتلال في القدس داهمت منزلها برفقة قوات الاحتلال، وأجبرتها على هدمه ذاتيا فورا، مشيرة إلى أن المنزل يؤوي 11 فردا.

وفي سياق متصل، قالت منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن أيار المنصرم سجل رقما قياسيا عام 2025 من حيث عدد المباني التي هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية.

وذكرت المنظمة المختصة بشؤون القدس في بيان، اليوم الاثنين، أنه وفقا لبيانات جمعتها، فرد "سجل شهر أيار أعلى عدد من عمليات الهدم في عام 2025 حتى الآن، وبلغ إجمالي المباني المهدمة 33 مبنى، منها 16 وحدة سكنية و17 مبنى غير سكني".

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.