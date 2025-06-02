مستعمرون يعتدون على مواطنين في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار -PNN- اعتدى مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، على مواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن عددا من المستعمرين اعتدوا على عدد من المواطنين كانوا في مركبتهم عند مفترق عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وتشهد هذه المنطقة منذ أشهر اعتداءات متكررة ينفذها المستعمرون بحماية جيش الاحتلال، ضد المواطنين وممتلكاتهم.