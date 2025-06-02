بعثة الفدائي تحط الرحال في الكويت استعدادا للقاء منتخبها المصيري الخميس

بعثة الفدائي تحط الرحال في الكويت استعدادا للقاء منتخبها المصيري الخميس
ويدخل الفدائي لقاء الكويت المصيري الذي سيقام على استاد جابر الأحمد الدولي، وعينه على النقاط الثلاث للمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية (الملحق) في مشواره إلى مونديال 2026، وكان لقاء الذهاب الذي جمع المنتخبين في العاصمة القطرية الدوحة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وقد غادر منتخبنا منتصف الشهر الماضي اليوم أرض الوطن متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة تجمع تدريبي بحضور اللاعبين الذي أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم في بعض الدوريات.
وكشف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اليوم الخميس، عن القائمة المستدعاة لمباراتي الكويت وعُمان ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وضمت القائمة 27 لاعبا، هم:
- حراسة المرمى: رامي حمادة ورامي جبارين ومهدي عاصي وتوفيق علي.
- الدفاع: مصعب البطاط وموسى فيراوي ومحمد صالح وميلاد تيرمانيني وياسر حمد وعميد محاجنة ووجدي نبهان.
- الوسط: عطاء جابر وعميد صوافطة وحامد حمدان وعدي خروب ومحمود أبو وردة وبدر موسى وآدم كايد وتامر صيام وحمزة حسين ومحمد حبوس ومصطفى زيدان.
- الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبو علي وزيد القنبر وأسد الحملاوي.
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