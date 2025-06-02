بعثة الفدائي تحط الرحال في الكويت استعدادا للقاء منتخبها المصيري الخميس

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- وصلت، اليوم الإثنين، إلى الكويت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم، استعدادا للقاء منتخبها يوم الخميس الخامس من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل الفدائي لقاء الكويت المصيري الذي سيقام على استاد جابر الأحمد الدولي، وعينه على النقاط الثلاث للمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية (الملحق) في مشواره إلى مونديال 2026، وكان لقاء الذهاب الذي جمع المنتخبين في العاصمة القطرية الدوحة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقد غادر منتخبنا منتصف الشهر الماضي اليوم أرض الوطن متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة تجمع تدريبي بحضور اللاعبين الذي أنهوا التزاماتهم مع أنديتهم في بعض الدوريات.

وكشف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اليوم الخميس، عن القائمة المستدعاة لمباراتي الكويت وعُمان ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 27 لاعبا، هم:

- حراسة المرمى: رامي حمادة ورامي جبارين ومهدي عاصي وتوفيق علي.

- الدفاع: مصعب البطاط وموسى فيراوي ومحمد صالح وميلاد تيرمانيني وياسر حمد وعميد محاجنة ووجدي نبهان.

- الوسط: عطاء جابر وعميد صوافطة وحامد حمدان وعدي خروب ومحمود أبو وردة وبدر موسى وآدم كايد وتامر صيام وحمزة حسين ومحمد حبوس ومصطفى زيدان.

- الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبو علي وزيد القنبر وأسد الحملاوي.