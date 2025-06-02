أريحا: منبت تنظّم أول لقاء لخبراء صُنّاع المكان الفلسطينية لتعزيز العمل المشترك في التخطيط والعدالة المكانية

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا /PNN / نظّمت مؤسسة "منبت" المقدسية، اليوم الجمعة، أول لقاء تخصصي لشبكة "صُنّاع المكان الفلسطينية" في مدينة أريحا، بمشاركة واسعة من خبراء ومهنيين ومهنيات في مجالات التخطيط العمراني والهندسة والتنمية المجتمعية والثقافة والفنون، من مختلف المحافظات الفلسطينية.

وجاء اللقاء بعنوان "خبراء صُنّاع المكان" واستضافته غابات أريحا، ليشكل محطة تأسيسية لخبراء صُنّاع المكان تهدف إلى تقوية الروابط المهنية، وبناء آليات عمل تشاركية بين المختصين الفلسطينيين، وتشكيل لجنة توجيهية تمثّل تنوّع المناطق والخبرات ضمن الشبكة.

وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من كادر الشبكة، أكدت خلالها أهمية بناء بنية تنظيمية فعالة، وتعزيز المراكمة المعرفية، في ظل السياقات السياسية والجغرافية المعقدة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

وتخلل اللقاء فقرات تعارف وتبادل معرفي، وجلسات نقاش جماعية ركزت على قضايا العدالة المكانية، التعليم المجتمعي، العمل الميداني، والهوية الثقافية، إلى جانب تقديم هيكلية مقترحة للشبكة تشمل لجنة توجيهية ودوائر عمل تخصصية تعزز من فعالية المشاركة وتوسّع نطاق التأثير المجتمعي.

وتُعد شبكة "صُنّاع المكان الفلسطينية" مبادرة مهنية ومجتمعية أُطلقت رسميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 خلال المنتدى الحضري العالمي في القاهرة، وتسعى الشبكة لتشكيل حاضنة للمختصين الفلسطينيين، وتطوير أدوات تشاركية تمكّن المجتمعات من استعادة حقها في المدينة وتحقيق العدالة المكانية، رغم الانقسامات السياسية والجغرافية المفروضة.

وتُعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات مؤسسة "منبت"، وهي مؤسسة مقدسية مستقلة تأسست عام 2024 بمبادرة من المعمارية ثراء قرش والمستشارة المجتمعية هبة صلاح الدين-عسيلة ، وتركز في عملها على تعزيز المجتمع المهني الفلسطيني من خلال ركيزتين أساسيتين: البحث الميداني، وبناء وتطوير الكوادر لمجتمع مهني .