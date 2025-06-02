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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة للمواطنين في مناطق بخان يونس

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة للمواطنين في مناطق بخان يونس

2025-06-02 03:12:58
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في مناطق بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين المتواجدين في البلوكات 47, 106, 108, 109 في محافظة خان يونس، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في 2 آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود. وبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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