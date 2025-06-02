إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك

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إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أصيب طفل بالرصاص الحي، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) بالرصاص الحي في القدمين، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في بيت فوريك.
وتشهد بلدة بيت فوريك منذ أيام اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال.
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