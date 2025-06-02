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إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك

إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك

2025-06-02 03:12:57
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أصيب طفل بالرصاص الحي، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) بالرصاص الحي في القدمين، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في بيت فوريك.

وتشهد بلدة بيت فوريك منذ أيام اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال.

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