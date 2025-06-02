السيسي يهنئ بيراميدز بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا

السيسي يهنئ بيراميدز بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا
وقال السيسي في منشور على منصتي "فيسبوك" و"إكس": "أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه".
واعتبر الرئيس المصري أن "هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية. وأتمنى استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل".
ونجح الفريق المصري في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على صنداونز 2-1 في إياب المباراة النهائية بالقاهرة.
وتقدم بيراميدز بهدفين أحرزهما فيستون ماييلي وأحمد سامي، في الدقيقتين 23 و56، بينما قلص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجله إكرام راينرز في الدقيقة 75.
وكان الفريقان تعادلا ذهابا بنتيجة 1-1 في بريتوريا.
وأصبح بيراميدز رابع ناد مصري يتوج باللقب القاري، بعد الأهلي حامل لقب العامين الماضيين والأكثر تتويجا بالكأس برصيد 12 مرة، والزمالك الذي حقق البطولة 5 مرات، والإسماعيلي أول الأندية المصرية الفائزة باللقب عام 1969.
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