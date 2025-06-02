السيسي يهنئ بيراميدز بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة -PNN- هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نادي بيراميدز، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز الجنوب إفريقي، الأحد.

وقال السيسي في منشور على منصتي "فيسبوك" و"إكس": "أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه".

واعتبر الرئيس المصري أن "هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية. وأتمنى استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل".

ونجح الفريق المصري في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على صنداونز 2-1 في إياب المباراة النهائية بالقاهرة.

وتقدم بيراميدز بهدفين أحرزهما فيستون ماييلي وأحمد سامي، في الدقيقتين 23 و56، بينما قلص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجله إكرام راينرز في الدقيقة 75.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا بنتيجة 1-1 في بريتوريا.

وأصبح بيراميدز رابع ناد مصري يتوج باللقب القاري، بعد الأهلي حامل لقب العامين الماضيين والأكثر تتويجا بالكأس برصيد 12 مرة، والزمالك الذي حقق البطولة 5 مرات، والإسماعيلي أول الأندية المصرية الفائزة باللقب عام 1969.