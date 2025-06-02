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بارميجياني فلورييه: ساعة TORIC Quantième Perpétuel الجديدة من البلاتين والذهب الوردي

بارميجياني فلورييه: ساعة TORIC Quantième Perpétuel الجديدة من البلاتين والذهب الوردي

2025-06-02 09:01:11
(MENAFN- Asdaf News) أناقة محورية

بعد أن أعادت تشكيل مفاهيم الأناقة الرجالية الحديثة بإطلاقها من جديد عام 2024، تواصل مجموعة Toric من بارميجياني فلورييه تجاوز حدود فنون صناعة الساعات الراقية مع إصدارها الجديد: Toric Quantième Perpétuel.
تجسّد هذه الساعة روح الدار المعاصرة، إذ تجمع بين جمالية مضيئة وعرض محوري فريد صُمّم بإتقان للحفاظ على نقاء الميناء. وتنبض هذه القطعة بندرة المشاعر ورفاهية الأحاسيس، فتجسّد جوهر الوقت بإحساس بصري لا يُضاهى.

تُطرح Toric Quantième Perpétuel بإصدارين حصريين: أحدهما من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، والآخر من البلاتين، مع 50 قطعة فقط لكل إصدار.

النقاء والوضوح

كثيراً ما تتّسم موانئ ساعات التقويم الدائم بالازدحام نظراً لكمية المعلومات التي تستعرضها هذه الوظائف الآلية. ووفاءً لمفهومها القائم على التبسيط، اختارت بارميجياني فلورييه مقاربة ذكية عبر عرض محوري مبتكر، حيث تُجمع كافة المعلومات الضرورية على قرصين فرعيين عند موضعي الساعة الرابعة والثامنة: يعرض الأول اليوم والتاريخ، والثاني الشهر وسنوات الكبيسة.

وتفسح هذه البنية المدروسة المجال في وسط الميناء لعرض الساعات والدقائق بوضوح، إلى جانب شعار الدار الشهير. وتتوزع ثلاثة أزرار تصحيح مخفية على جانب العلبة لتتيح ضبط وظائف التقويم بسلاسة. وهذا التصميم النقي يمنح الساعة وضوحاً فريداً وإحساساً بالسكينة، في انسجام تام مع سعي بارميجياني فلورييه الدائم لتحقيق التوازن.

فنّ الحركة المصنّعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً

هي ساعة ذات وظيفة آلية عظيمة بحق، بقدر ما هي قطعة راقية تجسّد روح المجموعة التي أعيد إطلاقها العام الماضي. وفي كلا الإصدارين، تأتي الحركة المصنّعة بالكامل من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، في حين صُنعت العلبة من الذهب الوردي أو البلاتين 950، والميناء من الذهب الوردي أو الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً.

وتكشف الجهة الخلفية الشفافة من العلبة عن جماليات الحركة الداخلية، حيث تُشكّل الجسور المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً عن أسطح هندسية بتصميم نقي، مزيّنة بزخرفة“كوت دو فلورييه” الخاصة بالدار، في تباين بصري رقيق مع الصفيحة الرئيسية المسفوعة بالرمل. وتبقى البراميل وآلية التنظيم وحدها مرئية. هذا الهيكل المبتكر يجمع بين التقاليد العريقة في صناعة الساعات والرؤية الجمالية العصرية.

اهتزازات لونية وتأثير حسيّ

تتّسم خطوط العلبة بالنقاء والبساطة، بلا أي زوايا حادة أو نتوءات ظاهرة، بل بأناقة طبيعية يمكن ملاحظتها من جميع الزوايا، من الجانب ومن الأمام على حدّ سواء. وانسجاماً مع التوجّه العام لإصدارات 2025 من الدار، تأتي Toric Quantième Perpétuel بميناء مزخرف يدوياً بلمسة“الحبيبات اليدوية”، وبلونين مفعمين بالإحساس: الأزرق المضيء الذي يشعّ طاقة إيجابية في الإصدار البلاتيني، ودرجة“مغيب الشمس الذهبي” الدافئة التي تلامس البشرة برقّة في الإصدار الذهبي. وتكمّل الأحزمة المصنوعة من جلد النوبوك هذا الإحساس الفريد، إذ تمنح المعصم لمسة دافئة وعصرية في آن.

الأناقة الحرفية كعنوان للتميّز

تُنتج كل من هاتين الساعتين بإصدار محدود من 50 قطعة فقط، ما يمنحهما مكانة استثنائية تعبّر عن رؤية بارميجياني فلورييه للرفاهية المعاصرة: أناقة نادرة، شخصية، مصمّمة لأولئك الذين يبحثون عن المشاعر الخالصة والدقّة المثلى في ضبط الوقت.

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