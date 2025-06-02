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عيادات أستر وDYU للرعاية الصحية تطلقان مركزاً متكاملاً لتنمية الطفل في دبي
(MENAFN- Aster DM Healthcare) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2025: أعلنت عيادات أستر، الشركة الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة ضمن مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع DYU للرعاية الصحية، الشركة الرائدة في خدمات تنمية الطفل، عن افتتاح مركز متكامل جديد لتنمية الطفل في بر دبي. يقدم هذا المركز المبتكر نهجاً شاملاً لتنمية الطفل، حيث يوفر مجموعة شاملة من خدمات العلاج متعددة التخصصات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للأطفال من جميع القدرات.
يُقدم المركز، وهو امتداد لعيادة أستر في بر دبي (AJMC)، خدمات الفحص والتقييم والتشخيص والتدخل المصممة لتعزيز مجالات النمو الرئيسية مثل الحركة والقوة والتنسيق والإدراك والتواصل والمهارات الاجتماعية والنمو العاطفي. من خلال رعاية هذه القدرات، يُمكّن المركز الأطفال من التعامل مع العالم بثقة واستقلالية أكبر.
يتبع المركز نموذجاً فريداً متعدد التخصصات، يجمع بين الأطباء وأخصائيي إعادة التأهيل لوضع خطط رعاية فردية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل طفل، حيث تشمل الخدمات فحص وتشخيص تأخر النمو، واضطرابات النمو العصبي، واضطرابات التواصل، والاضطرابات الحركية، بالإضافة إلى تقييمات سلوكية. كما تشمل التقييمات مهارات الكلام واللغة، والتكامل الحسي، واختبارات الذكاء، والاحتياجات التعليمية الخاصة، مع معالجة حالاتٍ مثل اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومتلازمة داون، وصعوبات التعلم، واضطرابات النطق واللغة.
وكجزء من إطاره التشخيصي الشامل، يقدم المركز تحليلاً نفسياً تربوياً لدمج الرؤى من مختلف التخصصات ووضع خطط تدخل شخصية. ويضمن المركز، المزود بأدوات تقييم معترف بها دولياً، رعاية قائمة على الأدلة في جميع المراحل - من الفحص إلى العلاج - للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و16 عاماً.
وما يميز هذا المركز هو التعاون السلس بين الفرق الطبية وفرق إعادة التأهيل، جامعاً الرعاية في المستشفى والعيادة تحت سقف واحد. وتسترشد عمليات المركز بإجراءات التشغيل القياسية المُجرّبة لمركز DYU للرعاية الصحية، التي طُوّرت على مدى عقد من الخبرة في الهند. ويشمل ذلك رعاية الأطفال الذين خرجوا من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وأولئك الذين يحتاجون إلى دعم مستمر في مرحلة الطفولة المبكرة. وقد حقق نهج DYU القائم على العمل الجماعي نتائج فعّالة باستمرار للأطفال الذين يعانون من مجموعة واسعة من تحديات النمو.
وفي إطار هذا التعاون، تتولى DYU للرعاية الصحية مسؤولية العمليات اليومية وتطبيق نماذج الرعاية المُجرّبة لديها، بينما تُقدّم عيادات أستر القيادة والتوجيه الاستراتيجيين لضمان تكامل هذه الخدمات مع المشهد الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية الراسخة لأستر في مجال الرعاية الصحية وخبرة DYU المتخصصة في تنمية الطفل.
أعربت السيدة أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، عن حماسها لافتتاح المركز، قائلةً: "يُجسّد مركز تنمية الطفل المتكامل التزامنا الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأطفال والأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تُمكّننا شراكتنا مع DYU للرعاية الصحية من تقديم نهج شامل ومتكامل لتنمية الطفل. هذه ليست سوى البداية، ونحن متحمسون لتوسيع نطاق هذه الخدمات عبر شبكة أستر في دولة الإمارات العربية المتحدة".
كما أكد الدكتور شرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان، على أهمية تلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة في دولة الإمارات قائلاً: "مع تزايد قلق أولياء الأمور بشأن نمو أطفالهم أو سلوكهم نتيجةً لاضطرابات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، وصعوبات التعلم، سيوفر هذا المركز تقييماً دقيقاً واستشارات، ورعاية متخصصة متكاملة للأطفال عند الحاجة. هدفنا هو تقديم تدخلات مبكرة وفعّالة تُحدث فرقاً دائماً في حياة الأطفال".
وأعرب الدكتور براشانت جودا، المؤسس المشارك لشركة DYU للرعاية الصحية والاستشارات ومؤسس DYU للرعاية الصحية في الهند، عن حماسه للشراكة الجديدة، قائلاً: "نحن متحمسون لإطلاق هذا المركز الأول من نوعه لتنمية الطفل في بر دبي، والذي يقدم خدمات صحية وطبية (مساعدة وعلاجية) تحت سقف واحد لتوفير وقت ومال الآباء. يستخدم فريقنا من الخبراء، المدربين في أفضل المؤسسات الصحية المتحالفة في الهند، أحدث الأدوات العالمية للتدخلات المصممة بشكل شخصي والقائمة على الأدلة. كما نتطلع إلى توسيع مراكز DYU أستر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لخدمة المزيد من الأطفال."
يعمل المركز يومياً من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، وسيقدم أكثر من 20,000 جلسة علاجية سنوياً، ويخدم حوالي 350 طفلاً، ويُجري تقييمات لحوالي 500 طفل. بفضل فريق عمل ماهر، ومعدات متطورة، ونهج متعدد التخصصات، يضمن المركز رعاية شاملة قائمة على الأدلة.
وخلال العامين المقبلين، يخطط المركز للتوسع إلى 10 مواقع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما سيطلق أنشطة ثقافية ومسابقات وأنشطة مجتمعية، بما في ذلك شراكات مع دور الحضانة والمدارس الابتدائية والمتوسطة المحلية لتوسيع نطاق الخدمات داخل مباني المدارس.
يمثل هذا التعاون بين عيادات أستر وDYU للرعاية الصحية خطوة كبيرة إلى الأمام في رعاية نمو الطفل في الإمارات العربية المتحدة، مما يعد بتأثير مستدام على الأطفال وأسرهم.
نبذة عن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية (منطقة حرة) في دول مجلس التعاون الخليجي
تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في ستة بلدان في المنطقة. كما تلتزم أستر برؤية توفير رعاية صحية يسهل الحصول عليها وعالية الجودة، من الخدمات الأولية إلى الخدمات الرباعية، مع وعدها "سنعتني بك جيداً". ومن خلال نموذج رعاية صحية متكامل وقوي يشمل 15 مستشفى وَ 122 عيادة وَ 313 صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم أستر جميع شرائح المجتمع من خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر "Aster" وميدكير "Medcare" وآكسيس "Access". كما تستمر الأعمال في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى وتوفير رعاية صحية عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية والتي تشمل إطلاق أول تطبيق فائق في المنطقة في قطاع الرعاية الصحية، ألا وهو myAster.
يُقدم المركز، وهو امتداد لعيادة أستر في بر دبي (AJMC)، خدمات الفحص والتقييم والتشخيص والتدخل المصممة لتعزيز مجالات النمو الرئيسية مثل الحركة والقوة والتنسيق والإدراك والتواصل والمهارات الاجتماعية والنمو العاطفي. من خلال رعاية هذه القدرات، يُمكّن المركز الأطفال من التعامل مع العالم بثقة واستقلالية أكبر.
يتبع المركز نموذجاً فريداً متعدد التخصصات، يجمع بين الأطباء وأخصائيي إعادة التأهيل لوضع خطط رعاية فردية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل طفل، حيث تشمل الخدمات فحص وتشخيص تأخر النمو، واضطرابات النمو العصبي، واضطرابات التواصل، والاضطرابات الحركية، بالإضافة إلى تقييمات سلوكية. كما تشمل التقييمات مهارات الكلام واللغة، والتكامل الحسي، واختبارات الذكاء، والاحتياجات التعليمية الخاصة، مع معالجة حالاتٍ مثل اضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومتلازمة داون، وصعوبات التعلم، واضطرابات النطق واللغة.
وكجزء من إطاره التشخيصي الشامل، يقدم المركز تحليلاً نفسياً تربوياً لدمج الرؤى من مختلف التخصصات ووضع خطط تدخل شخصية. ويضمن المركز، المزود بأدوات تقييم معترف بها دولياً، رعاية قائمة على الأدلة في جميع المراحل - من الفحص إلى العلاج - للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و16 عاماً.
وما يميز هذا المركز هو التعاون السلس بين الفرق الطبية وفرق إعادة التأهيل، جامعاً الرعاية في المستشفى والعيادة تحت سقف واحد. وتسترشد عمليات المركز بإجراءات التشغيل القياسية المُجرّبة لمركز DYU للرعاية الصحية، التي طُوّرت على مدى عقد من الخبرة في الهند. ويشمل ذلك رعاية الأطفال الذين خرجوا من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وأولئك الذين يحتاجون إلى دعم مستمر في مرحلة الطفولة المبكرة. وقد حقق نهج DYU القائم على العمل الجماعي نتائج فعّالة باستمرار للأطفال الذين يعانون من مجموعة واسعة من تحديات النمو.
وفي إطار هذا التعاون، تتولى DYU للرعاية الصحية مسؤولية العمليات اليومية وتطبيق نماذج الرعاية المُجرّبة لديها، بينما تُقدّم عيادات أستر القيادة والتوجيه الاستراتيجيين لضمان تكامل هذه الخدمات مع المشهد الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية الراسخة لأستر في مجال الرعاية الصحية وخبرة DYU المتخصصة في تنمية الطفل.
أعربت السيدة أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، عن حماسها لافتتاح المركز، قائلةً: "يُجسّد مركز تنمية الطفل المتكامل التزامنا الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأطفال والأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تُمكّننا شراكتنا مع DYU للرعاية الصحية من تقديم نهج شامل ومتكامل لتنمية الطفل. هذه ليست سوى البداية، ونحن متحمسون لتوسيع نطاق هذه الخدمات عبر شبكة أستر في دولة الإمارات العربية المتحدة".
كما أكد الدكتور شرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان، على أهمية تلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة في دولة الإمارات قائلاً: "مع تزايد قلق أولياء الأمور بشأن نمو أطفالهم أو سلوكهم نتيجةً لاضطرابات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، وصعوبات التعلم، سيوفر هذا المركز تقييماً دقيقاً واستشارات، ورعاية متخصصة متكاملة للأطفال عند الحاجة. هدفنا هو تقديم تدخلات مبكرة وفعّالة تُحدث فرقاً دائماً في حياة الأطفال".
وأعرب الدكتور براشانت جودا، المؤسس المشارك لشركة DYU للرعاية الصحية والاستشارات ومؤسس DYU للرعاية الصحية في الهند، عن حماسه للشراكة الجديدة، قائلاً: "نحن متحمسون لإطلاق هذا المركز الأول من نوعه لتنمية الطفل في بر دبي، والذي يقدم خدمات صحية وطبية (مساعدة وعلاجية) تحت سقف واحد لتوفير وقت ومال الآباء. يستخدم فريقنا من الخبراء، المدربين في أفضل المؤسسات الصحية المتحالفة في الهند، أحدث الأدوات العالمية للتدخلات المصممة بشكل شخصي والقائمة على الأدلة. كما نتطلع إلى توسيع مراكز DYU أستر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لخدمة المزيد من الأطفال."
يعمل المركز يومياً من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، وسيقدم أكثر من 20,000 جلسة علاجية سنوياً، ويخدم حوالي 350 طفلاً، ويُجري تقييمات لحوالي 500 طفل. بفضل فريق عمل ماهر، ومعدات متطورة، ونهج متعدد التخصصات، يضمن المركز رعاية شاملة قائمة على الأدلة.
وخلال العامين المقبلين، يخطط المركز للتوسع إلى 10 مواقع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما سيطلق أنشطة ثقافية ومسابقات وأنشطة مجتمعية، بما في ذلك شراكات مع دور الحضانة والمدارس الابتدائية والمتوسطة المحلية لتوسيع نطاق الخدمات داخل مباني المدارس.
يمثل هذا التعاون بين عيادات أستر وDYU للرعاية الصحية خطوة كبيرة إلى الأمام في رعاية نمو الطفل في الإمارات العربية المتحدة، مما يعد بتأثير مستدام على الأطفال وأسرهم.
نبذة عن شركة أستر دي إم للرعاية الصحية (منطقة حرة) في دول مجلس التعاون الخليجي
تأسست شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في ستة بلدان في المنطقة. كما تلتزم أستر برؤية توفير رعاية صحية يسهل الحصول عليها وعالية الجودة، من الخدمات الأولية إلى الخدمات الرباعية، مع وعدها "سنعتني بك جيداً". ومن خلال نموذج رعاية صحية متكامل وقوي يشمل 15 مستشفى وَ 122 عيادة وَ 313 صيدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم أستر جميع شرائح المجتمع من خلال علاماتها التجارية الثلاث المتميزة: أستر "Aster" وميدكير "Medcare" وآكسيس "Access". كما تستمر الأعمال في التطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى وتوفير رعاية صحية عالية الجودة عبر القنوات العادية والرقمية والتي تشمل إطلاق أول تطبيق فائق في المنطقة في قطاع الرعاية الصحية، ألا وهو myAster.
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