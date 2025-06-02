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يوباك تُطلع معالي محافظ مبارك الكبير وشركة المشروعات السياحية على تطورات مشروع شاطئ المسيلة
(MENAFN- Bensirri PR) الكويت – 31 مايو 2025 - أطلعت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، معالي محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح اليوم الأربعاء على أبرز تطورات الخاصة بإدارة وتشغيل "مشروع موقع شاطئ المسيلة (بلاج 2)" في زيارة ميدانية أجراها معاليه بمعية الشيخ/ محمد سلمان الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية، السيد/ عبدالله الجعفر، وقد مثّل يوباك رئيس إدارة العمليات في الشركة، السيد/ أحمد صادق.
وقد قام فريق شركة يوباك المسؤول عن إدارة وتشغيل مشروع شاطئ المسيلة بتقديم عرض مرئي احتوى نبذة عن المرافق الترفيهية الشيّقة والرياضات المائية الممتعة بالإضافة إلى الألعاب الجاري مراجعة إدخالها إلى الخدمة، فضلاً عن أبرز ما توصلت له الشركة بخصوص خطط استغلال المساحات التأجيرية، حيث يقع المشروع الذي قامت شركة المشروعات السياحية بتطويره على مساحة 70,000 متر مربع في موقع مميّز وسهل الوصول في شاطئ المسيلة، ويهدف إلى أن يكون وجهة ترفيهية رائجة للعوائل في الكويت، وبموجب العقد تتكفل شركة يوباك بمباشرة جميع إجراءات التأجير وإدارة المرافق وعمليات المشروع الترفيهية.
ومن ناحيته قال المهندس/ حمد مال الله، الرئيس التنفيذي لشركة يوباك: "نشكر معالي محافظ مبارك الكبير الشيخ/ صباح بدر صباح السالم الصباح على زيارته الكريمة لمشروع شاطئ المسيلة، ونثمن حرص معاليه على دفع عجلة المشاريع المستدامة والرائدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك نشكر الشيخ/ محمد سلمان الصباح والسيد/ عبدالله الجعفر الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية على متابعتهما الحثيثة لسير العمل، معتزين جداً بفرصة تعاوننا معاً لإدارة وتشغيل مشروع شاطئ المسيلة، حيث يعمل فريق يوباك جنباً إلى جنب مع فريق شركة المشروعات السياحية لنضمن تقديم تجربة ترفيه شيّقة والمساهمة في تطوير القطاع السياحي في الكويت وتوسيع خيارات الترفيه العائلية"
يدعم مشروع شاطئ المسيلة تنوّع محفظة شركة يوباك الرائدة في إدارة المشاريع وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع الترفيه وإدارة المرافق، حيث أن يوباك مستثمر مشارك في مركز ريم مول التجاري الكائن في جزيرة الريم بأبوظبي والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار أمريكي. ويتميز ريم مول بكونه يحظى بأول نظام متكامل ومتعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة، ويتمتع ببنية تحتية متقدمة على الصعيد الرقمي وصعيد التجارة الإلكترونية وصعيد الخدمات اللوجستية، ويضم العديد من وسائل الترفيه والتسلية حيث يحتضن أكبر حديقة ثلجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجمع بين مختلف الخدمات التي يحتاج إليها الزوار وخدمات البيع بالتجزئة بما يضمن تجربة عملاء سلسة.
وقد قام فريق شركة يوباك المسؤول عن إدارة وتشغيل مشروع شاطئ المسيلة بتقديم عرض مرئي احتوى نبذة عن المرافق الترفيهية الشيّقة والرياضات المائية الممتعة بالإضافة إلى الألعاب الجاري مراجعة إدخالها إلى الخدمة، فضلاً عن أبرز ما توصلت له الشركة بخصوص خطط استغلال المساحات التأجيرية، حيث يقع المشروع الذي قامت شركة المشروعات السياحية بتطويره على مساحة 70,000 متر مربع في موقع مميّز وسهل الوصول في شاطئ المسيلة، ويهدف إلى أن يكون وجهة ترفيهية رائجة للعوائل في الكويت، وبموجب العقد تتكفل شركة يوباك بمباشرة جميع إجراءات التأجير وإدارة المرافق وعمليات المشروع الترفيهية.
ومن ناحيته قال المهندس/ حمد مال الله، الرئيس التنفيذي لشركة يوباك: "نشكر معالي محافظ مبارك الكبير الشيخ/ صباح بدر صباح السالم الصباح على زيارته الكريمة لمشروع شاطئ المسيلة، ونثمن حرص معاليه على دفع عجلة المشاريع المستدامة والرائدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك نشكر الشيخ/ محمد سلمان الصباح والسيد/ عبدالله الجعفر الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية على متابعتهما الحثيثة لسير العمل، معتزين جداً بفرصة تعاوننا معاً لإدارة وتشغيل مشروع شاطئ المسيلة، حيث يعمل فريق يوباك جنباً إلى جنب مع فريق شركة المشروعات السياحية لنضمن تقديم تجربة ترفيه شيّقة والمساهمة في تطوير القطاع السياحي في الكويت وتوسيع خيارات الترفيه العائلية"
يدعم مشروع شاطئ المسيلة تنوّع محفظة شركة يوباك الرائدة في إدارة المشاريع وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع الترفيه وإدارة المرافق، حيث أن يوباك مستثمر مشارك في مركز ريم مول التجاري الكائن في جزيرة الريم بأبوظبي والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار أمريكي. ويتميز ريم مول بكونه يحظى بأول نظام متكامل ومتعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة، ويتمتع ببنية تحتية متقدمة على الصعيد الرقمي وصعيد التجارة الإلكترونية وصعيد الخدمات اللوجستية، ويضم العديد من وسائل الترفيه والتسلية حيث يحتضن أكبر حديقة ثلجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجمع بين مختلف الخدمات التي يحتاج إليها الزوار وخدمات البيع بالتجزئة بما يضمن تجربة عملاء سلسة.
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