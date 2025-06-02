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سامبا نوفا تُطلق منصّتها للذكاء الاصطناعي في سوق أمازون ويب سيرفيسز
(MENAFN- TRACCS) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2025: أعلنت اليوم سامبا نوفا، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تطور النماذج الأسرع والرقائق الأكثر تقدماً في هذا المجال، عن توفّر منصّتها للذكاء الاصطناعي في سوق أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وهو منصة رقمية تضم برمجيات وأدوات مخصصة للتعامل مع البيانات وخدمات تخصصية مقدّمة من آلاف المورّدين حول العالم، بحيث يمكن للمستخدم العثور على المنتج أو الخدمة التي يحتاجها ليقوم لاحقا بشرائها ونشرها. ومن المنتظر أن يساهم نشر منصة سامبا نوفا للذكاء الاصطناعي على سوق أمازون ويب سيرفيسز في مساعدة المؤسسات على شراء ونشر خدمات الاستدلال السريع المقدّمة من سامبا نوفا بكل سلاسة عبر البنية التحتية الحالية على أمازون ويب سيرفيسز.
وتساعد الخطوة الجديدة المؤسسات على الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة سامبا نوفا والاستفادة منها بسهولة، وذلك من خلال تخطّي العقبات والحواجز التقليدية مثل التأخيرات المصاحبة لعملية تسجيل المورّدين والشراء منهم. ومن خلال الاستفادة من العلاقات القائمة مع أمازون ويب سيرفيسز، أصبح بإمكان المؤسسات البدء في استخدام حلول الاستدلال المتقدّمة للذكاء الاصطناعي من شركة سامبا نوفا ببضع نقرات بسيطة، مما يمكنها من الاستفادة منها بصورة أسرع مع الالتزام بالمعايير المناسبة على صعيد الفوترة والبنية التحتية.
وبهذه المناسبة، قال رودريجو ليانج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سامبا نوفا: "تواجه المؤسسات ضغوطًا كبيرة للانتقال بسرعة من مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي إلى الإنتاج الكامل، ولكنها غالباً ما تصطدم بالتحديات المرتبطة بشراء خدمات الذكاء الاصطناعي ودمجها مع الأنظمة الحالية، لذلك فإن طرح منصتنا الرائدة للذكاء الاصطناعي عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز سيمكّن المؤسسات من الوصول الفوري إلى حلول الاستدلال الرائدة لدينا عبر إجراءات الشراء والمصادر السحابية التي يثقون بها".
تسريع الوصول إلى خدمات الاستدلال عالية الأداء
يمنح إدراج سامبا نوفا في سوق أمازون ويب سيرفيسز العملاء القدرة على الشراء من خلال ترتيبات الفوترة الحالية مع أمازون ويب سيرفيسز دون الحاجة لتسجيل مورّد جديد، والاستفادة من أداء الاستدلال السريع من سامبا نوفا بكفاءة عالية، وتشغيل نماذج مفتوحة المصدر مثل لاما 4 مافريك وديب سيك (R1 671B)، فضلا عن الاتصال الآمن عبر الربط الخاص باستخدام (AWS PrivateLink) لتوفير تكامل آمن وسريع بين أمازون ويب سيرفيسز ومنصة سامبا نوفا للذكاء الاصطناعي (SambaNova Cloud).
من جانبها، قالت ميشيل روزن، مديرة الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي المفتوح والنماذج اللغوية الكبيرة لدى مؤسسة IDC للأبحاث: "مع تشغيل منصة سامبا نوفا عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز، يمكن للمؤسسات الوصول إلى خدمات الاستدلال الآمن وعالي السرعة من أكبر النماذج مفتوحة المصدر. حلول كهذه ستساعد الشركات على الانتقال من مرحلة التجربة إلى الإنتاج الكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وسيمكّن هذا التكامل العميق بين سامبا نوفا وأمازون ويب سيرفيسز العملاء من نشر حلول استدلال عالية الأداء للعديد من المستخدمين دون الحاجة إلى شراء أو إدارة أجهزة مخصصة، مما يعزز قدرات سامبا نوفا على الوصول إلى بيئات المؤسسات التي كانت تواجه سابقاً تحديات تتمثل في الزمن الطويل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وصعوبة دمج تقنياته مع الأنظمة الحالية للمؤسسة.
واختتم ليانج بالقول: "الخطوة الجديدة ستجعل من السهل جدًا على العملاء البدء في استخدام منصة سامبا نوفا للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة، ودون عمليات تسجيل طويلة — فقط انقر وابدأ الاستخدام".
التوفر
تتوفر منصة سامبا نوفا للاستدلال الخاص بالذكاء الاصطناعي اليوم عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز، ويمكن لعملاء المؤسسات زيارة صفحة سامبا نوفا في السوق لبدء الاستخدام.
وتساعد الخطوة الجديدة المؤسسات على الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة سامبا نوفا والاستفادة منها بسهولة، وذلك من خلال تخطّي العقبات والحواجز التقليدية مثل التأخيرات المصاحبة لعملية تسجيل المورّدين والشراء منهم. ومن خلال الاستفادة من العلاقات القائمة مع أمازون ويب سيرفيسز، أصبح بإمكان المؤسسات البدء في استخدام حلول الاستدلال المتقدّمة للذكاء الاصطناعي من شركة سامبا نوفا ببضع نقرات بسيطة، مما يمكنها من الاستفادة منها بصورة أسرع مع الالتزام بالمعايير المناسبة على صعيد الفوترة والبنية التحتية.
وبهذه المناسبة، قال رودريجو ليانج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سامبا نوفا: "تواجه المؤسسات ضغوطًا كبيرة للانتقال بسرعة من مرحلة التجريب في الذكاء الاصطناعي إلى الإنتاج الكامل، ولكنها غالباً ما تصطدم بالتحديات المرتبطة بشراء خدمات الذكاء الاصطناعي ودمجها مع الأنظمة الحالية، لذلك فإن طرح منصتنا الرائدة للذكاء الاصطناعي عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز سيمكّن المؤسسات من الوصول الفوري إلى حلول الاستدلال الرائدة لدينا عبر إجراءات الشراء والمصادر السحابية التي يثقون بها".
تسريع الوصول إلى خدمات الاستدلال عالية الأداء
يمنح إدراج سامبا نوفا في سوق أمازون ويب سيرفيسز العملاء القدرة على الشراء من خلال ترتيبات الفوترة الحالية مع أمازون ويب سيرفيسز دون الحاجة لتسجيل مورّد جديد، والاستفادة من أداء الاستدلال السريع من سامبا نوفا بكفاءة عالية، وتشغيل نماذج مفتوحة المصدر مثل لاما 4 مافريك وديب سيك (R1 671B)، فضلا عن الاتصال الآمن عبر الربط الخاص باستخدام (AWS PrivateLink) لتوفير تكامل آمن وسريع بين أمازون ويب سيرفيسز ومنصة سامبا نوفا للذكاء الاصطناعي (SambaNova Cloud).
من جانبها، قالت ميشيل روزن، مديرة الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي المفتوح والنماذج اللغوية الكبيرة لدى مؤسسة IDC للأبحاث: "مع تشغيل منصة سامبا نوفا عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز، يمكن للمؤسسات الوصول إلى خدمات الاستدلال الآمن وعالي السرعة من أكبر النماذج مفتوحة المصدر. حلول كهذه ستساعد الشركات على الانتقال من مرحلة التجربة إلى الإنتاج الكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وسيمكّن هذا التكامل العميق بين سامبا نوفا وأمازون ويب سيرفيسز العملاء من نشر حلول استدلال عالية الأداء للعديد من المستخدمين دون الحاجة إلى شراء أو إدارة أجهزة مخصصة، مما يعزز قدرات سامبا نوفا على الوصول إلى بيئات المؤسسات التي كانت تواجه سابقاً تحديات تتمثل في الزمن الطويل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وصعوبة دمج تقنياته مع الأنظمة الحالية للمؤسسة.
واختتم ليانج بالقول: "الخطوة الجديدة ستجعل من السهل جدًا على العملاء البدء في استخدام منصة سامبا نوفا للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة، ودون عمليات تسجيل طويلة — فقط انقر وابدأ الاستخدام".
التوفر
تتوفر منصة سامبا نوفا للاستدلال الخاص بالذكاء الاصطناعي اليوم عبر سوق أمازون ويب سيرفيسز، ويمكن لعملاء المؤسسات زيارة صفحة سامبا نوفا في السوق لبدء الاستخدام.
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