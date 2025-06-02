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بحلول عيد الأضحى ... 96.12% من عمليات البحث عن السفر في السعودية تركز على الوجهات العالمية
(MENAFN- W7Worldwide)
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تشهد حركة السفر من داخل المملكة العربية السعودية نشاطًا كبيرًا، مدفوعة بعطلة رسمية طويلة تمتد من يوم الخميس 5 يونيو (9 ذو الحجة) وحتى الاثنين 9 يونيو (13 ذو الحجة)، ما يمنح المواطنين والمقيمين فرصة مثالية لاستكشاف وجهات سياحية، تتنوع بين رحلات دولية إلى مواقع الجذب العالمية والأوطان الأصلية، وسياحة داخلية تشهد ازدهارًا متواصلًا بفضل ما تزخر به المملكة من مقومات طبيعية وثقافية فريدة.
وجهات العيد
وأظهرت بيانات منصة "ويجو"، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن الرحلات الدولية خلال موسم العيد، حيث بلغت نسبتها 96.12% من إجمالي عمليات البحث، مقارنة بـ87.34% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المسافرين السعوديين باستكشاف وجهات جديدة ومتنوعة حول العالم.
وتصدّرت كل من مصر، والهند، والإمارات، وباكستان، وتركيا، وبنغلاديش، قائمة الوجهات الأكثر بحثًا من قبل المسافرين من المملكة، وذلك بدافع الروابط العائلية والثقافية التي تجمع هذه البلدان مع المجتمع السعودي، إلى جانب سهولة الوصول إليها خلال إجازة العيد، وما تمثّله من فرصة للقاء العائلات والاحتفال ضمن أجواء تقليدية وروحانية مميزة.
سياحة دولية
وفيما يتعلق بالوجهات السياحية الأوروبية، فقد حظيت كل من إيطاليا، وأذربيجان، والمملكة المتحدة، وجورجيا، وروسيا باهتمام لافت، لما توفره من طقس معتدل وتجارب تاريخية وثقافية غنية، أما في قارة آسيا، فأظهرت البيانات تزايد الإقبال على تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، واليابان، لما تتميز به من تنوع طبيعي وثقافي، وتجارب استجمامية تناسب جميع أفراد الأسرة.
وجهات محلية
وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة السفر الدولي، لم تغب الوجهات المحلية عن اختيارات السعوديين خلال العيد، فقد واصلت جدة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وأبها تصدّر المشهد السياحي الداخلي، بفضل ما توفره من فعاليات ثقافية وترفيهية، ومهرجانات موسمية، إلى جانب التجارب الروحانية والأجواء المعتدلة في بعض المناطق مثل أبها، ومناظر البحر في جدة، والمعالم التاريخية في المدينة.
تجارب ثقافية
كما أظهرت البيانات اهتمامًا متناميًا بين المسافرين السعوديين بالتجارب الثقافية خلال عيد الأضحى، حيث باتت هذه التجارب عاملاً مؤثرًا في اختيار الوجهات السياحية، وتبرز مدن مثل إسطنبول، والقاهرة، وجاكرتا، وتبليسي ضمن الخيارات المفضلة، لما تقدمه من مزيج يجمع بين المواقع التراثية الإسلامية، والقيمة التاريخية، والحيوية المجتمعية، مما يجعلها وجهات جذابة لعشّاق الثقافة والعادات الأصيلة.
تسهيلات السفر
ويرجع خبراء السفر في "ويجو" الإقبال المتزايد على الوجهات الدولية إلى تسهيلات الدخول المتوفرة لحاملي الجواز السعودي، إذ تتيح كل من تركيا، وتايلاند، وجورجيا، والفلبين، وماليزيا إمكانية السفر بدون تأشيرة، في حين تعتمد العديد من الوجهات الأخرى على إجراءات مبسطة، مثل التأشيرة الإلكترونية، أو تصريح السفر الإلكتروني كما هو الحال في المملكة المتحدة، أو الحصول على التأشيرة عند الوصول، وهو ما يساهم في تسهيل خطط السفر واتخاذ القرار بسرعة.
تخطيط الرحلات
ولمساعدة المسافرين على قضاء عطلة عيد الأضحى بأفضل صورة ممكنة، توصي المنصة بالتخطيط المبكر للرحلة، وتفعيل تنبيهات الأسعار قبل موعد السفر بشهر على الأقل لضمان الحصول على أفضل العروض، كما تنصح باستخدام خاصية البحث بالتواريخ المرنة وخيارات حجز رحلات الطيران، التي تساهم في تحقيق وفورات مالية ملحوظة.
وفي حال كان التخطيط في اللحظات الأخيرة، توفر المنصة عروضًا فورية وخيارات حجز فندقي مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، سواء كانت للعطلات العائلية أو الثقافية أو الترفيهية.
وتتميز "ويجو" بخدمات حجز ذكية، وتقنيات مقارنة أسعار متقدمة، تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب لهم بسهولة وسرعة، كما تعتمد على شبكة شراكات واسعة تضم شركات طيران، وفنادق، ومنصات تأجير، ما يعزز مرونة التخطيط وسلاسة إجراءات السفر، ويوفر تجربة متكاملة تلائم مختلف أنماط السفر وتفضيلات المستخدمين.
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تشهد حركة السفر من داخل المملكة العربية السعودية نشاطًا كبيرًا، مدفوعة بعطلة رسمية طويلة تمتد من يوم الخميس 5 يونيو (9 ذو الحجة) وحتى الاثنين 9 يونيو (13 ذو الحجة)، ما يمنح المواطنين والمقيمين فرصة مثالية لاستكشاف وجهات سياحية، تتنوع بين رحلات دولية إلى مواقع الجذب العالمية والأوطان الأصلية، وسياحة داخلية تشهد ازدهارًا متواصلًا بفضل ما تزخر به المملكة من مقومات طبيعية وثقافية فريدة.
وجهات العيد
وأظهرت بيانات منصة "ويجو"، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن الرحلات الدولية خلال موسم العيد، حيث بلغت نسبتها 96.12% من إجمالي عمليات البحث، مقارنة بـ87.34% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المسافرين السعوديين باستكشاف وجهات جديدة ومتنوعة حول العالم.
وتصدّرت كل من مصر، والهند، والإمارات، وباكستان، وتركيا، وبنغلاديش، قائمة الوجهات الأكثر بحثًا من قبل المسافرين من المملكة، وذلك بدافع الروابط العائلية والثقافية التي تجمع هذه البلدان مع المجتمع السعودي، إلى جانب سهولة الوصول إليها خلال إجازة العيد، وما تمثّله من فرصة للقاء العائلات والاحتفال ضمن أجواء تقليدية وروحانية مميزة.
سياحة دولية
وفيما يتعلق بالوجهات السياحية الأوروبية، فقد حظيت كل من إيطاليا، وأذربيجان، والمملكة المتحدة، وجورجيا، وروسيا باهتمام لافت، لما توفره من طقس معتدل وتجارب تاريخية وثقافية غنية، أما في قارة آسيا، فأظهرت البيانات تزايد الإقبال على تايلاند، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، واليابان، لما تتميز به من تنوع طبيعي وثقافي، وتجارب استجمامية تناسب جميع أفراد الأسرة.
وجهات محلية
وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة السفر الدولي، لم تغب الوجهات المحلية عن اختيارات السعوديين خلال العيد، فقد واصلت جدة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وأبها تصدّر المشهد السياحي الداخلي، بفضل ما توفره من فعاليات ثقافية وترفيهية، ومهرجانات موسمية، إلى جانب التجارب الروحانية والأجواء المعتدلة في بعض المناطق مثل أبها، ومناظر البحر في جدة، والمعالم التاريخية في المدينة.
تجارب ثقافية
كما أظهرت البيانات اهتمامًا متناميًا بين المسافرين السعوديين بالتجارب الثقافية خلال عيد الأضحى، حيث باتت هذه التجارب عاملاً مؤثرًا في اختيار الوجهات السياحية، وتبرز مدن مثل إسطنبول، والقاهرة، وجاكرتا، وتبليسي ضمن الخيارات المفضلة، لما تقدمه من مزيج يجمع بين المواقع التراثية الإسلامية، والقيمة التاريخية، والحيوية المجتمعية، مما يجعلها وجهات جذابة لعشّاق الثقافة والعادات الأصيلة.
تسهيلات السفر
ويرجع خبراء السفر في "ويجو" الإقبال المتزايد على الوجهات الدولية إلى تسهيلات الدخول المتوفرة لحاملي الجواز السعودي، إذ تتيح كل من تركيا، وتايلاند، وجورجيا، والفلبين، وماليزيا إمكانية السفر بدون تأشيرة، في حين تعتمد العديد من الوجهات الأخرى على إجراءات مبسطة، مثل التأشيرة الإلكترونية، أو تصريح السفر الإلكتروني كما هو الحال في المملكة المتحدة، أو الحصول على التأشيرة عند الوصول، وهو ما يساهم في تسهيل خطط السفر واتخاذ القرار بسرعة.
تخطيط الرحلات
ولمساعدة المسافرين على قضاء عطلة عيد الأضحى بأفضل صورة ممكنة، توصي المنصة بالتخطيط المبكر للرحلة، وتفعيل تنبيهات الأسعار قبل موعد السفر بشهر على الأقل لضمان الحصول على أفضل العروض، كما تنصح باستخدام خاصية البحث بالتواريخ المرنة وخيارات حجز رحلات الطيران، التي تساهم في تحقيق وفورات مالية ملحوظة.
وفي حال كان التخطيط في اللحظات الأخيرة، توفر المنصة عروضًا فورية وخيارات حجز فندقي مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، سواء كانت للعطلات العائلية أو الثقافية أو الترفيهية.
وتتميز "ويجو" بخدمات حجز ذكية، وتقنيات مقارنة أسعار متقدمة، تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب لهم بسهولة وسرعة، كما تعتمد على شبكة شراكات واسعة تضم شركات طيران، وفنادق، ومنصات تأجير، ما يعزز مرونة التخطيط وسلاسة إجراءات السفر، ويوفر تجربة متكاملة تلائم مختلف أنماط السفر وتفضيلات المستخدمين.
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