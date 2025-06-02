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بلومبرغ توسع حل الأصول السائلة عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط تزامناً مع توسع البنوك الدولية في المنطقة
(MENAFN- Weber Shandwick) نيويورك – 02 يونيو 2025 – أعلنت بلومبرغ اليوم عن إطلاق حل الأصول السائلة عالية الجودة في الشرق الأوسط، موسعة بذلك حل اتفاقية بازل 3 للبيانات التنظيمية ليشمل المنطقة، ومزودة المؤسسات المالية بالأدوات اللازمة لمراقبة متطلبات السيولة وفقاً لكتاب قواعد المصرف المركزي لدولة الإمارات واللوائح التنظيمية الاحترازية للبنك المركزي القطري.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية التي قدمتها اتفاقية بازل 3 نسبة تغطية السيولة التي تتطلب من المؤسسات المالية الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية الجودة الخالية من الرهن، والتي يمكن تحويلها بسهولة وفوراً إلى سيولة نقدية. وقد تم تضمين إطار نسبة تغطية السيولة الخاص باتفاقية بازل في القوانين الوطنية لكل ولاية قضائية بطرق مختلفة، ما يتطلب حلاً مخصصاً ومفصلاً لكل ولاية لمساعدة البنوك على تحديد فئات الأصول المؤهلة للإدراج ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
وتعليقاً على الخبر، قالت ليلى صادق، الرئيس العالمي لمحتوى بيانات المؤسسات في بلومبرغ: "مع توسع البنوك الدولية في منطقة الشرق الأوسط، فإنها تنظر إلى بلومبرغ كشريك تنظيمي موثوق في مجال البيانات التنظيمية لتطوير عمليات امتثال قوية تتماشى مع الأنظمة الرقابية المحلية". وأضافت: "من خلال هذا التوسع، ستوفر بلومبرغ مجموعتها القوية من بيانات الأصول السائلة عالية الجودة وأفضل بيانات مرجعية من نوعها للجهات التنظيمية في الشرق الأوسط، وذلك لمساعدة جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المحلية وصناديق التحوط والبنوك الخاصة، إلى جانب البنوك الدولية، على تلبية متطلبات السيولة والامتثال للأنظمة المحلية".
يغطي حل الأصول السائلة عالية الجودة من بلومبرغ 12 ولاية قضائية حتى الآن، ويقدم مجموعة من نقاط البيانات لمساعدة العملاء على الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل 3 المتعلقة بنسبة تغطية السيولة (LCR) ومتطلبات التقارير التنظيمية. تتكون هذه البيانات، التي يمكن للشركات استخدامها أيضاً لحساب متطلبات رأس المال المعياري لمخاطر الائتمان، من 4 مجموعات بيانات رئيسية:
● تصنيف الأصول السائلة عالية الجودة - 33 نقطة بيانات على مستوى الورقة المالية، تشمل مستوى الأهلية لمختلف الولايات القضائية، وتصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوزن المعياري للمخاطر.
● مقاييس انخفاض السعر خلال فترة ضغط لمدة 30 يوماً - خمس نقاط بيانات توفر أكبر انخفاض تم تسجيله في السعر خلال 30 يوماً تقويمياً متتالياً في فترات الضغط ذات الصلة (وفق منهجين مختلفين).
● الأوراق المالية السائلة والقابلة للتسويق بسهولة - تتضمن 19 نقطة بيانات تساعد العملاء على تحديد مدى سيولة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وقابليتها للتسويق بسهولة.
● أهلية البنك المركزي - ثلاث نقاط بيانات تساعد على تحديد ما إذا كانت الأوراق المالية مقبولة كضمان مؤهل لدى أربعة عشر بنكاً مركزياً عالمياً رئيسياً، إضافة إلى قيم الاقتطاع المقابلة.
تمثل الأصول السائلة عالية الجودة مجموعة بيانات عالية الجودة متاحة لأمناء خزائن البنوك، والمتداولين، ومديري التقارير التنظيمية، ومسؤولي المخاطر، والمتخصصين في مجال الاستثمار من خلال محطات بلومبرغ تيرمنال، إضافة إلى موجز البيانات المؤسسية. وقد تم تطويرها بالاستعانة بمدخلات من الجهات التنظيمية وخبراء الصناعة من أجل ضمان سلامة ودقة التصنيفات المقدمة.
يعد حل الأصول السائلة عالية الجودة جزءاً من مجموعة المنتجات التنظيمية والمحاسبية التي توفرها بلومبرغ، والتي تساعد المتخصصين في البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى على التعامل مع البيئة متزايدة التعقيد للإفصاح التنظيمي والمحاسبي.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية التي قدمتها اتفاقية بازل 3 نسبة تغطية السيولة التي تتطلب من المؤسسات المالية الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية الجودة الخالية من الرهن، والتي يمكن تحويلها بسهولة وفوراً إلى سيولة نقدية. وقد تم تضمين إطار نسبة تغطية السيولة الخاص باتفاقية بازل في القوانين الوطنية لكل ولاية قضائية بطرق مختلفة، ما يتطلب حلاً مخصصاً ومفصلاً لكل ولاية لمساعدة البنوك على تحديد فئات الأصول المؤهلة للإدراج ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
وتعليقاً على الخبر، قالت ليلى صادق، الرئيس العالمي لمحتوى بيانات المؤسسات في بلومبرغ: "مع توسع البنوك الدولية في منطقة الشرق الأوسط، فإنها تنظر إلى بلومبرغ كشريك تنظيمي موثوق في مجال البيانات التنظيمية لتطوير عمليات امتثال قوية تتماشى مع الأنظمة الرقابية المحلية". وأضافت: "من خلال هذا التوسع، ستوفر بلومبرغ مجموعتها القوية من بيانات الأصول السائلة عالية الجودة وأفضل بيانات مرجعية من نوعها للجهات التنظيمية في الشرق الأوسط، وذلك لمساعدة جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المحلية وصناديق التحوط والبنوك الخاصة، إلى جانب البنوك الدولية، على تلبية متطلبات السيولة والامتثال للأنظمة المحلية".
يغطي حل الأصول السائلة عالية الجودة من بلومبرغ 12 ولاية قضائية حتى الآن، ويقدم مجموعة من نقاط البيانات لمساعدة العملاء على الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل 3 المتعلقة بنسبة تغطية السيولة (LCR) ومتطلبات التقارير التنظيمية. تتكون هذه البيانات، التي يمكن للشركات استخدامها أيضاً لحساب متطلبات رأس المال المعياري لمخاطر الائتمان، من 4 مجموعات بيانات رئيسية:
● تصنيف الأصول السائلة عالية الجودة - 33 نقطة بيانات على مستوى الورقة المالية، تشمل مستوى الأهلية لمختلف الولايات القضائية، وتصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوزن المعياري للمخاطر.
● مقاييس انخفاض السعر خلال فترة ضغط لمدة 30 يوماً - خمس نقاط بيانات توفر أكبر انخفاض تم تسجيله في السعر خلال 30 يوماً تقويمياً متتالياً في فترات الضغط ذات الصلة (وفق منهجين مختلفين).
● الأوراق المالية السائلة والقابلة للتسويق بسهولة - تتضمن 19 نقطة بيانات تساعد العملاء على تحديد مدى سيولة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وقابليتها للتسويق بسهولة.
● أهلية البنك المركزي - ثلاث نقاط بيانات تساعد على تحديد ما إذا كانت الأوراق المالية مقبولة كضمان مؤهل لدى أربعة عشر بنكاً مركزياً عالمياً رئيسياً، إضافة إلى قيم الاقتطاع المقابلة.
تمثل الأصول السائلة عالية الجودة مجموعة بيانات عالية الجودة متاحة لأمناء خزائن البنوك، والمتداولين، ومديري التقارير التنظيمية، ومسؤولي المخاطر، والمتخصصين في مجال الاستثمار من خلال محطات بلومبرغ تيرمنال، إضافة إلى موجز البيانات المؤسسية. وقد تم تطويرها بالاستعانة بمدخلات من الجهات التنظيمية وخبراء الصناعة من أجل ضمان سلامة ودقة التصنيفات المقدمة.
يعد حل الأصول السائلة عالية الجودة جزءاً من مجموعة المنتجات التنظيمية والمحاسبية التي توفرها بلومبرغ، والتي تساعد المتخصصين في البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى على التعامل مع البيئة متزايدة التعقيد للإفصاح التنظيمي والمحاسبي.
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