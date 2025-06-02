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أكاديمية العوسج التابعة لمؤسسة قطر تحتفي بتخريج دفعة 2025 من "برنامج برايم"
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر، 1 يونيو 2025: نظّمت أكاديمية العوسج، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، النسخة الخامسة من حفل تخريج طلاب "برنامج برايم المسائي" دفعة 2025، حيث احتفلت الأكاديمية بتخريج 316 طالبًا وطالبة.
ويُعدّ برنامج "برايم" مبادرة تعليمية رائدة أطلقتها أكاديمية العوسج لدعم الطلاب الذين لم يتمكنوا في السابق من استكمال مراحلهم الدراسية في المدارس الحكومية أو المستقلة. ويهدف البرنامج إلى تمكينهم من تحقيق معدلات أكاديمية تؤهلهم للحصول على فرص عمل، أو مواصلة تعليمهم العالي، أو الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة، بما يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية ومساراتهم المستقبلية.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد مارك هيوز، المدير التنفيذي للمدارس الخاصة وخدمات ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، قائلاً: "أهنئ خريجي دفعة 2025 في برنامج برايم بأكاديمية العوسج على هذا الإنجاز الاستثنائي، الذي يُجسّد سنواتٍ من العمل الجاد والتفاني والطموح. إننا جميعًا فخورون بكم وبما حققتموه."
كما أعرب هيوز عن تقديره العميق لجميع من أسهموا في دعم برنامج برايم، مشيدًا بالدور البارز الذي قامت به الهيئات التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور، وشركاء النجاح في مؤسسة قطر، الذين كان لمساهماتهم أثر كبير في نجاح مسيرة الطلبة.
وتابع هيوز: "أرى أمامي أكثر 300 موهبة استثنائية، يتمتع كلٌّ منهم بقدرات فريدة وطموحات واعدة. لقد شكّل برنامج برايم محطة فارقة في رحلتهم التعليمية؛ حيث أزال الكثير من الحواجز التي كانت تعيق تحقيق أحلامهم، وفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو الشخصي والأكاديمي، وزرع في نفوسهم الثقة والإرادة لتحقيق تطلعاتهم."
وأكد هيوز: "إن ما تحقق خلال هذه الرحلة يُجسّد عزيمة الطلبة وإصرارهم، ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الأكاديمية، والدعم المستمر من مؤسسة قطر، فضلاً عن إسهام أسرهم التي كانت شريكًا رئيسيًا في هذا النجاح."
واختتم حديثه قائلًا: "أدعو خريجي دفعة 2025 إلى مواصلة الإيمان بقدراتهم، والسعي الدائم إلى التميّز، واغتنام كل فرصة تسهم في بناء مستقبلهم وإحداث أثر إيجابي في مجتمعهم"
ومن جانبه، قال فلاح القحطاني، الأول على دفعته هذا العام: "نشهد اليوم، بكل فخر واعتزاز، تخرّجنا من البرنامج. إنه يوم نستحق فيه جميعًا أن نفرح بهذا الإنجاز، ونعتز بما حققناه بعد رحلة حافلة بالتحديات والإصرار."
وتابع القحطاني: "هذه اللحظات لم تأتِ بسهولة، بل كانت ثمرة صبر وجهد ومثابرة بذلها خريجو هذه الدفعة، الذين واجهوا عامًا دراسيًا مليئًا بالتحديات التي تغلبوا عليها بعزيمة لا تلين."
وعن تجربته الشخصية، قال القحطاني: "لم تكن الطريق سهلة، فشأني شأن الكثير من الطلاب ، يجب أن أوفّق بين مسؤوليات الدراسة والعمل في آنٍ واحد. عندما سمعت عن برنامج برايم، بدأت رحلتي مع التحدي، وسط العديد من التساؤلات والمخاوف. لكن بالعزيمة والصبر والتحدي، استطعت أن أتجاوز هذه الصعوبات."
وأضاف القحطاني: "وجدت في برنامج برايم بيئة محفّزة وداعمة، وساهم دعم أسرتي وتعاون إدارة المدرسة والمعلمين في أن أقف اليوم فخورًا بتحقيق هذا الإنجاز، وأن أكون الأول على هذه الدفعة."
واختتم القحطاني، قائلًا: "ولا يسعني إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين لم يدّخروا جهدًا في دعمنا علميًا ومعنويًا، كما أشكر القائمين على برنامج برايم، الذين آمنوا بقدراتنا ووفّروا لنا بيئة تعليمية مرنة ومتميّزة خارج الإطار التقليدي، فكان هذا البرنامج بحقّ مفتاح الأمل لصناعة مستقبل جديد."
ويُعدّ برنامج "برايم" مبادرة تعليمية رائدة أطلقتها أكاديمية العوسج لدعم الطلاب الذين لم يتمكنوا في السابق من استكمال مراحلهم الدراسية في المدارس الحكومية أو المستقلة. ويهدف البرنامج إلى تمكينهم من تحقيق معدلات أكاديمية تؤهلهم للحصول على فرص عمل، أو مواصلة تعليمهم العالي، أو الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة، بما يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية ومساراتهم المستقبلية.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد مارك هيوز، المدير التنفيذي للمدارس الخاصة وخدمات ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، قائلاً: "أهنئ خريجي دفعة 2025 في برنامج برايم بأكاديمية العوسج على هذا الإنجاز الاستثنائي، الذي يُجسّد سنواتٍ من العمل الجاد والتفاني والطموح. إننا جميعًا فخورون بكم وبما حققتموه."
كما أعرب هيوز عن تقديره العميق لجميع من أسهموا في دعم برنامج برايم، مشيدًا بالدور البارز الذي قامت به الهيئات التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور، وشركاء النجاح في مؤسسة قطر، الذين كان لمساهماتهم أثر كبير في نجاح مسيرة الطلبة.
وتابع هيوز: "أرى أمامي أكثر 300 موهبة استثنائية، يتمتع كلٌّ منهم بقدرات فريدة وطموحات واعدة. لقد شكّل برنامج برايم محطة فارقة في رحلتهم التعليمية؛ حيث أزال الكثير من الحواجز التي كانت تعيق تحقيق أحلامهم، وفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو الشخصي والأكاديمي، وزرع في نفوسهم الثقة والإرادة لتحقيق تطلعاتهم."
وأكد هيوز: "إن ما تحقق خلال هذه الرحلة يُجسّد عزيمة الطلبة وإصرارهم، ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الأكاديمية، والدعم المستمر من مؤسسة قطر، فضلاً عن إسهام أسرهم التي كانت شريكًا رئيسيًا في هذا النجاح."
واختتم حديثه قائلًا: "أدعو خريجي دفعة 2025 إلى مواصلة الإيمان بقدراتهم، والسعي الدائم إلى التميّز، واغتنام كل فرصة تسهم في بناء مستقبلهم وإحداث أثر إيجابي في مجتمعهم"
ومن جانبه، قال فلاح القحطاني، الأول على دفعته هذا العام: "نشهد اليوم، بكل فخر واعتزاز، تخرّجنا من البرنامج. إنه يوم نستحق فيه جميعًا أن نفرح بهذا الإنجاز، ونعتز بما حققناه بعد رحلة حافلة بالتحديات والإصرار."
وتابع القحطاني: "هذه اللحظات لم تأتِ بسهولة، بل كانت ثمرة صبر وجهد ومثابرة بذلها خريجو هذه الدفعة، الذين واجهوا عامًا دراسيًا مليئًا بالتحديات التي تغلبوا عليها بعزيمة لا تلين."
وعن تجربته الشخصية، قال القحطاني: "لم تكن الطريق سهلة، فشأني شأن الكثير من الطلاب ، يجب أن أوفّق بين مسؤوليات الدراسة والعمل في آنٍ واحد. عندما سمعت عن برنامج برايم، بدأت رحلتي مع التحدي، وسط العديد من التساؤلات والمخاوف. لكن بالعزيمة والصبر والتحدي، استطعت أن أتجاوز هذه الصعوبات."
وأضاف القحطاني: "وجدت في برنامج برايم بيئة محفّزة وداعمة، وساهم دعم أسرتي وتعاون إدارة المدرسة والمعلمين في أن أقف اليوم فخورًا بتحقيق هذا الإنجاز، وأن أكون الأول على هذه الدفعة."
واختتم القحطاني، قائلًا: "ولا يسعني إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين لم يدّخروا جهدًا في دعمنا علميًا ومعنويًا، كما أشكر القائمين على برنامج برايم، الذين آمنوا بقدراتنا ووفّروا لنا بيئة تعليمية مرنة ومتميّزة خارج الإطار التقليدي، فكان هذا البرنامج بحقّ مفتاح الأمل لصناعة مستقبل جديد."
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